Η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφορικά με τον νέο Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, οδήγησε τον τελευταίο σε παραίτηση από την θέση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, το βράδυ της Πέμπτης (7/11) εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τον νέο Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την τοποθέτησή του στην εν λόγω θέση.

Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε πως ο νέος Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ «καταφέρεται συστηματικώς κατά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, των παικτών και των ιδιοκτητών της», ενώ τον χαρακτήρισε ως «προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ. Γιαννακόπουλου».

Εν τέλει, η εν λόγω κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφερε και την παραίτηση του Νικήτα Βελία, ο οποίος την υπέβαλε το πρωί της Παρασκευής (7/11) στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Χριστόφορο Λινό.

Έτσι, η θέση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του και σύντομα θα αποκτήσει νέο κάτοχο.