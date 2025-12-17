Με Τζίκιτς, Ιμπραχιμάγκιτς, Σερέλη και Καλαμπόκη το Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. στο ΣΕΦ

Οι Αλεξάνταρ Τζίκιτς, Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, Χρήστος Σερέλης και Γιάννης Καλαμπόκης θα είναι οι βασικοί ομιλητές στο Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. στο ΣΕΦ (27-28/12).

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Σεμιναρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 27 και 28 Δεκεμβρίου, με ώρες διεξαγωγής 10:00 – 15:30.

Όπως ενημέρωσε ο Σ.Ε.Π.Κ., «το Διεθνές Σεμινάριο με ελεύθερη και δωρεάν είσοδο για τα μέλη του Συνδέσμου, θα φιλοξενήσει τέσσερις καταξιωμένους προπονητές με σημαντική εμπειρία από την EuroLeague και το υψηλότερο επίπεδο εθνικών ομάδων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής επαφής με τη σύγχρονη διεθνή προπονητική σκέψη.

Εισηγητές του Διεθνούς Σεμιναρίου θα είναι οι Αλεξάνταρ Τζίκιτς (προπονητής Εθνικής Γεωργίας), Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς (προπονητής Εθνικής Γερμανίας), Χρήστος Σερέλης (assistant coach Παναθηναϊκού) και Γιάννης Καλαμπόκης (assistant coach Ολυμπιακού).

Παράλληλα, τη δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των κορυφαίων προπονητών της περσινής αγωνιστικής σεζόν, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αναγνώρισης της προσφοράς και της επιτυχίας τους στο ελληνικό μπάσκετ.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον καθιερωμένους και σημαντικούς θεσμούς, που διαχρονικά αναδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει ο Σ.Ε.Π.Κ. στη συνεχή επιμόρφωση, τη γνώση και τη διαρκή επαγγελματική εξέλιξη των προπονητών. Το Διεθνές Σεμινάριο φιλοδοξεί να προσφέρει μια υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εμπειρία, φέρνοντας τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με σύγχρονες προπονητικές πρακτικές, τεχνικές και φιλοσοφίες από τη διεθνή σκηνή.

Ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς, ο Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, ο Χρήστος Σερέλης και ο Γιάννης Καλαμπόκης θα μοιραστούν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση νέων μεθοδολογιών και στην ανταλλαγή γνώσης.

Ελεύθερη είσοδος για τα μέλη του Σ.Ε.Π.Κ.

Σημαντική διευκρίνιση: Η συμμετοχή στο Διεθνές Σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Επίσης, ΔΕΝ θα μεταδοθεί ζωντανά (live) μέσω YouTube. Ο Σ.Ε.Π.Κ. καλεί και προσκαλεί τα μέλη του να δώσουν το «παρών» στο γήπεδο και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα αναρτηθούν μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην επίσημη ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Κ., αποκλειστικά για τα μέλη του Συνδέσμου.

Ο Σ.Ε.Π.Κ. συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στη γνώση, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής προπονητικής κοινότητας.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη διαρκή δέσμευση του Σ.Ε.Π.Κ. για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων υψηλού επιπέδου. Ως θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί και στηρίζει την ελληνική προπονητική κοινότητα, ο Σύνδεσμος επενδύει σταθερά στη συστηματική κατάρτιση των προπονητών σε όλα τα επίπεδα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του ελληνικού προπονητικού δυναμικού.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Διεθνές Σεμινάριο, ο Σ.Ε.Π.Κ. επιδιώκει να καλλιεργήσει μια σύγχρονη προπονητική κουλτούρα, πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού».