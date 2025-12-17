Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών: Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών.

Στις 7 Γενάρη θα παιχτούν τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών, εκεί όπου θα κριθεί ποιες ομάδες θα περάσουν στο Final Four. Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, ο Αθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ο Παναθλητικός με τον Πανσερραϊκό και ο Αμύντας με τον Πρωτέα Βούλας.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Η δράση φτάνει στην κορύφωσή της στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών, με την 7η Ιανουαρίου 2026 να κρίνει την τετράδα του Final 4 της διοργάνωσης.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε Αττική («Δ. Καλτσάς», «Αγγελος Ζούπας»), Θεσσαλονίκη (Επταπυργίου) και Ιωάννινα, με τους νικητές των τεσσάρων αγώνων να παίρνουν την πρόκριση στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών:

7/1

Ιωαννίνων (Ν) 16.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός

Δ. Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός-Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Επταπυργίου 18.00 Παναθλητικός-Πανσερραϊκός

Άγγ. Ζούπας 19.30 Αμύντας-Πρωτέας Βούλας