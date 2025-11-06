Παναθηναϊκός, Σλούκας: Επίσημη η ανανέωση μέχρι το 2027
Ο Κώστας Σλούκας παραμένει στον Παναθηναϊκό και επίσημα μέχρι το 2027, καθώς οι Πράσινοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον αρχηγό τους.
Ο Κώστας Σλούκας... δεν το κουνάει από τον Παναθηναϊκό!
Ο αρχηγός του Τριφυλλιού είναι γνωστό εδώ και μέρες πως συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και θα παραμείναι παίκτης του μέχρι το 2027, συμφωνία που πήρε και επίσημη μορφή, μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Κώστα Σλούκα:
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!
Δείτε ΕπίσηςΣλούκας για το νέο του συμβόλαιο: «Ο πρόεδρος μου το έστειλε κενό και ανυπόγραφο, εγώ απλά το υπέγραψα για να βάλει εκείνος το ποσό»
