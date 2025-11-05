Ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε για την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας στη θέση «5» ενώ τόνισε ότι η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιξε χωρίς σέντερ ωστόσο παρουσιάστηκε... αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την εικόνα της ομάδας και για εκείνη του Κέντρικ Ναν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ ξεκάθαρισε την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ και την ανάγκη ενίσχυσης των πράσινων στη θέση «5».

Αναλυτικά

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με απαίσια επίθεση και τραγικά λάθη κάναμε 0 τρίποντα. και μετά χάσαμε τον έλεγχο του παιχνδιού δίνοντας τους τον έλεγχο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο κάποιοι παίκτες έβγαλαν χαρακτήρα και δεν δέχτηκαν να είναι μεγάλη αυτή η ήττα, προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, όμως κάναμε κάποια λάθη και χάσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό... εεε στον Ερυθρό Αστέρα. Οι φίλαθλοι εδώ υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και μπερδεύτηκα. Κέρδισαν το παιχνίδι».

Για τον Ναν: «Στην διάρκεια της σεζόν οι παίκτες έχουν περιόδους που κάνουν κακές εμφανίσεις. Δεν είναι σε καλή φόρμα τώρα. Σε κάποια άλλα ματς, στην Πόλη στο ματς που κερδίσαμε, δεν αντέδρασε στο ματς. Σήμερα ήταν εκτός ματς. Αυτό συμβαίνει. Δεν αμφισβητεί κανείς την ποιότητά του. Ήταν κακή βραδιά για αυτόν και τον κρατήσαμε εκτός».

Για τη δήλωσή του: «Έχω πει ότι τα τελευταία χρόνια έχω τα καλύτερα αποτελέσματα στην EuroLeague σαν προπονητής».

Για τον Σορτς: «Δεν ξέρω ακόμα, μπορεί να είναι λάθος μας ή λάθος του, αλλά μέχρι στιγμής κατά 90% δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν ξέρω τίποτα για τις φήμες».

Για τον σέντερ: «Είμαστε στην αγορά για να βρούμε έναν ψηλό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο. Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη σχετικά με το πότε θα επιστρέψει.

Μετά από αυτό (σ.σ. τον Βαλαντσιούνας) πήραμε τον Χολμς. Στην Euroleague έπαιξε δύο καλά ματς αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν υπογράψαμε έναν παίκτη αλλά υπογράψαμε έναν άλλον σημαντικό σέντερ. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει».