Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Όσα έκανε ο Τζάρεντ Μπάτλερ
Πριν από μερικές ημέρες, ο Τζάρεντ Μπάτλερ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην EuroLeague, παίζοντας 2'22'' απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό, ο Τζάρεντ Μπάτλερ έπαιξε επί της ουσίας το πρώτο του γεμάτο ματς στην EuroLeague.
Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για 21'01'' λεπτά απέναντι στους «πράσινους», συνεισφέροντας και αυτός στη νίκη της ομάδας του. Στον χρόνο που αγωνίστηκε, πέτυχε 8 πόντους με 4/6 δίποντα, ενώ μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε ακόμα 4 ασίστ.
Οι αριθμοί του Τζάρεντ Μπάτλερ στο Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός
- Πόντοι - 8
- Λεπτά - 21'01''
- Δίποντα - 4/6
- Τρίποντα - 0/2
- Ριμπάουντ - 3 (αμυντικά)
- Ασίστ - 4
- Κλεψίματα - 1
- Λάθη - 0
