Ο Τζάρεντ Μπάτλερ αρχίζει και γίνεται κομμάτι του Ερυθρού Αστέρα, βοηθώντας και αυτός στη νίκη των Σέρβων επί του Παναθηναϊκού για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Τζάρεντ Μπάτλερ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην EuroLeague, παίζοντας 2'22'' απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό, ο Τζάρεντ Μπάτλερ έπαιξε επί της ουσίας το πρώτο του γεμάτο ματς στην EuroLeague.

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για 21'01'' λεπτά απέναντι στους «πράσινους», συνεισφέροντας και αυτός στη νίκη της ομάδας του. Στον χρόνο που αγωνίστηκε, πέτυχε 8 πόντους με 4/6 δίποντα, ενώ μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε ακόμα 4 ασίστ.

Οι αριθμοί του Τζάρεντ Μπάτλερ στο Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός