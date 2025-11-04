Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο Instagram επιβεβαίωσε τη συμφωνία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Σλούκα, ενώ προανήγγειλε την απόκτηση ψηλού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» διαδικτυακά, προαναγγέλοντας κινήσεις στον Παναθηναϊκό.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με story στο Instagram επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα φορά τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ τόνισε ότι επόμενη κίνηση για το τριφύλλι είναι η απόκτηση ενός ψηλού.

«Τα βρήκαμε με τον Σλούκα, να μείνει και αυτός, Μήτογλου τσεκ, τι μένει; Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε εδώ να δούμε τον ήλιο», είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.