Ολυμπιακός - Ηρακλής: Ντόντα Χολ ο... απόλυτος με 10/10 δίποντα και ρεσιτάλ καρφωμάτων
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή εξελίχθηκε σε έναν διαγωνισμό καρφωμάτων, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού μπήκε ορεξάτος στο ημίχρονο και μέσα σε 12 λεπτά πέτυχε 19 πόντους, καρφώνοντας τη μία μπάλα μετά την άλλη στο καλάθι του «Γηραιού».
- Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: Μεσημεριανό... Dunk Fest στο ΣΕΦ
- Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό το πώς παίζει η ομάδα»
Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, όπου μάλιστα κάρφωσε και με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο μία πάσα του Σάσα Βεζένκοβ, που πρώτα είχε βρει στο ταμπλό.
Το φινάλε, βρήκε τον Ντόντα Χολ «απόλυτο» με 10/10 δίποντα, 3/3 βολές και απολογισμό 23 πόντων σε μόλις 22'10''. Δίπλα σε αυτά τα νούμερα, ο Χολ προσέθεσε και 6 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, μαζί με μία ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.
Είναι φανερό πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο βοηθάει τον Ολυμπιακό, ερχόμενος πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, κάτι που βλέπουμε πλέον όλο και πιο έντονα και στα παιχνίδια της EuroLeague.
Τα highlights του Ντόντα Χολ στο Ολυμπιακός - Ηρακλής
