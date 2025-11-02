Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με 103-87 για να συνεχίσει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τη δυσκολία του προγράμματος, αλλά και για τις εμφανίσεις των Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ.

Αναλυτικά

«Δεν μπορώ να πω τι πήγε και τι όχι καλά στο παιχνίδι. Παίξαμε Τετάρτη και Παρασκευή πολύ δύσκολα ματς, έχουμε έλλειψη ενεργειακά. Είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι τόσο καθοριστικό για τον Ηρακλή, αλλά μπράβο και στον κόουτς και στα παιδιά. Ενεργειακά και πνευματικά μπορώ να δικαιολογήσω τους παίκτες μου.

Δεν μπορούμε, για έναν παίκτη σαν τον Φουρνιέ, να θεωρούμε κριτήριο ένα κακό παιχνίδι προχθές ή ένα καλό σήμερα. Και μόνο που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, τον υποτιμάμε — έναν παίκτη σαν αυτόν. Σήμερα βρήκε κίνητρο στην κόντρα με έναν παίκτη. Πρέπει οι παίκτες να βρίσκουν κίνητρο και σε αυτά τα παιχνίδια.Οι παίκτες που δεν έχουν συμμετοχή στην Ευρωλίγκα πρέπει να δίνουν ένταση, ωστόσο δεν παίρνουν πολλά παιχνίδια. Αυτή όμως είναι η κατάσταση.

Η λειτουργία της ομάδας τα τελευταία έξι-επτά χρόνια ήταν πάντα υποδειγματική στην επίθεση, και διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό το πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Κάναμε προετοιμασία με έναν ψηλό και φέραμε άλλους δύο μόνο για την προετοιμασία. Έλειπαν οι διεθνείς, που γύρισαν μπουχτισμένοι, και δεν είναι εύκολο να μπούμε ξανά σε αυτή τη διαδικασία.

Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις, και είναι σαν να προσπαθείς να τα βάλεις με καταστάσεις που δεν γίνεται να αλλάξεις. Ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει — δημοκρατία έχουμε. Η δική μου θέση είναι να πιστεύω στη δουλειά της ομάδας και στη στελέχωσή της και να κάνω τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου να αποδίδουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχουμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με την Παρτίζαν, που έχει ενισχυθεί, έχει έναν κορυφαίο προπονητή και είναι χαρά μας να παίζουμε τέτοια παιχνίδια.

Πραγματικά είναι περίεργο το πρόγραμμα, τα έξι εντός... Μετά παίζεις πολλά εκτός, δεν βλέπεις το σπίτι σου, αλλά το πρόγραμμα είναι αυτό.»