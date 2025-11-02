Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Εβάν Φουρνιέ και τονίζει ότι ο Γάλλος παικταράς δεν είναι στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά για να φέρει τίτλους στον Ολυμπιακό!

Ο Εβάν Φουρνιέ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν παίζει σαν... Φουρνιέ. Τα όσα είδαμε όμως τα τελευταία 24ωρα, είναι μια καλή αφορμή για να κάνουμε μια κουβέντα αναφορικά με τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Ξεκινάμε από τα βασικά. Ο Εβάν Φουρνιέ θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμούσε. Εκείνος όμως ήθελε να φορά τη φανέλα με τον φαφνοστεφανωμένο έφηβο. Θα πει κανείς «είναι αυτός λόγος για να μην του ασκείται κριτική;» και εμείς θα απαντήσουμε πως σαφώς όχι. Αλλά ξεκινάμε παραθέτοντας δεδομένα και το παραπάνω είναι ένα δεδομένο.

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι δεδομένα ένας εκ των πλέον ποιοτικών παικτών ολόκληρης της EuroLeague. Με 12 χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ και με 13.6 πόντους μέσο όρο σε αυτά, με 6 μετάλλια με την Εθνική Γαλλίας και με την πορεία του συνολικά στο μπάσκετ, φαίνεται πως δεν είναι ένας ακόμη καλός παίκτης. Αλλά ούτε τώρα σας κάνουμε σοφότερους.

Ο Εβάν Φουρνιέ προέρχεται από έναν τραυματισμό που ναι μεν δεν ήταν κάτι σοβαρό, όμως του στέρησε ρυθμό. Και αυτός ακριβώς ο ρυθμός είναι που τον έχει κρατήσει μακριά από τις καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Αλλά μην τα λέμε εμείς. Έχει μεγαλύτερη αξία να δούμε τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αλλά και ο Τόμας Γουόκαπ.

«Ο Έβαν είναι… σκύλος, είναι μπασκετικός τύπος. Επιστρέφει από τραυματισμό, δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό, έχασε μερικά σουτ, αλλά είναι τρομερά ανταγωνιστικός. Θα βρει τον εαυτό του, κανείς εδώ δεν ανησυχεί για το πότε θα βρει τον ρυθμό του», είχε πει στο Gazz Floor by Novibet ο Τόμας Γουόκαπ.

Από την άλλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή πως «Δεν μπορούμε για έναν παίκτη σαν τον Φουρνιέ να αποτελεί κριτήριο το κακό παιχνίδι προχθές, δεν χρειάζεται καν συζήτηση, μόνο που συζητάμε κάτι για ένα τέτοιον παίκτη, είναι σαν να τον υποτιμούμε. Προφανώς θα παίξει πολύ καλά, όπως και πέρυσι. Σε άλλα δεν ήταν καλός γιατί δεν είχε κίνητρο. Σήμερα είχε και έπαιξε καλύτερα. Σε τέτοια ματς το κίνητρο παίζει ρόλο».

Ο Εβάν Φουρνιέ πάντως, απέναντι στην Χάποελ, μπορεί να μην βρήκε το σκορ που ήθελε, όμως τον χρόνο του στο παρκέ τον κέρδισε με το... σπαθί του, καθώς έπαιξε εκπληκτική άμυνα. Απέναντι στον Ηρακλή για την Stoiximan GBL ο Γάλλος... ξεμπούκωσε, έχοντας 14 πόντους (οι 12 εξ αυτών ήταν σερί) και δείχνοντας ότι τα άσχημα παιχνίδια του ανήκουν στο παρελθόν. Γιατί ο μεγάλος του αντίπαλος ήταν ο εαυτό τους και η ψυχολογία του. Κόντρα στον Γηραιό όμως, μας έδειξε ξανά να... κερδίζει τον εαυτό και να βρίσκει το χέρι του.

Βέβαια θα πρέπει να το δείξει ξανά και στο παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ώστε να αφήσει οριστικά πίσω την καλή περίοδο. Όμως τουρισμό δεν έκανε ποτέ.

Από ανθρώπινης πλευράς να το δούμε, ο Εβάν Φουρνιέ, αν πράγματι ήταν αδιάφορος για το τι γίνεται, δεν θα έβαζε τα κλάματα μετά τον χαμένο ημιτελικό του Final Four. Εκτός αν εσείς το κλάμα το έχετε σαν κάτι εύκολο. Και επειδή πολλοί είδαμε τον Εβάν Φουρνιέ μετά από αυτό του το ξέσπασμα, πιστέψτε μας, τίποτα δεν έγινε «για τα μάτια του κόσμου.

Ο Φουρνιέ ερωτεύτηκε τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του και θέλει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τους κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους, φέρνοντας τίτλους στην ομάδα, όπως έκανε και πέρσι με το πρωτάθλημα. Για αυτό παλεύει και για αυτό θα συνεχίσει να παλεύει για όσο καιρό είναι στον Ολυμπιακό (τουλάχιστον μέχρι το 2028). Θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα του βγαίνει στο ματς. Θα υπάρξουν στιγμές που θα απογοητεύεται κι εκείνος από τον εαυτό του. Αλλά μην ξεχνάμε για ποιον μιλάμε. Έτσι κι αλλιώς, αναλύσαμε αρκετά. Το βέβαιο είναι ότι σύντομα θα δούμε τον πραγματικό Φουρνιέ στο παρκέ.

Όσο για εκείνους που έχουν ξεχάσει πόσο παικταράς είναι ο Εβάν Φουρνιέ, τους αποχαιρετούμε με τις 45 καλύτερες στιγμές του από την περσινή σεζόν...

ΥΓ. Και πέρσι δεν είχε ξεκινήσει καλά και θυμάστε τι έκανε από το ΟΑΚΑ και μετά.

ΥΓ2. Μπράβο στους φίλους του Ολυμπιακού που συνέχιζαν να τον στηρίζουν και στα άστοχά του. Πολύτιμο συναίσθημα να νιώθεις το πόσο σε αγαπούν και ο Εβάν Φουρνιέ θέλει να το ανταποδώσει άμεσα αυτό!