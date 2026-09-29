Ολυμπιακός: Με Ντάνστον και Πλώτα η 12άδα κόντρα στη Ζάλγκιρις
Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, είναι έτοιμος για την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη (29/09, 20:00, LIVE από το Gazzetta), τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, με στόχο το 2/2.
Κόντρα στην ομάδα του Μασιούλις, ο Ολυμπιακός θα παίξει δίχως τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο σέντερ να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Εκτός έμειναν και οι Κόρι Τζόσεφ, Αντώνης Καραγιαννίδης και Όμηρος Νετζήπογλου.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Μοντέρο, ΜακΙντάιρ , Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πλώτας, Παπανικολάου, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον
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