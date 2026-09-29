Ολυμπιακός: Ο λόγος που δεν παίζει με Ζάλγκιρις ο Κόρι Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2/2 στη EuroLeague και να φτάσει σε ένα διπλό, σε μία δυνατή έδρα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, φιλοξενούνται από τη Ζάλγκιρις (29/09, 20:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Κόρι Τζόσεφ να μην είναι διαθέσιμος.
Ο Καναδός πολύπειρος γκαρντ, θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες βοήθειες στην περιφέρεια, ωστόσο δεν βρίσκεται στη δωδεκάδα, με τον Νίκο Πλώτα να παίρνει τη θέση του. Ο Τζόσεφ, έχει ενοχλήσεις στη μέση και έτσι αποφασίστηκε να μείνει εκτός.
Ο 35χρονος γκαρντ που δεν ήταν στην εξάδα ξένων για το Σούπερ Καπ Ελλάδας, στην πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια, έπαιξε για 15 λεπτά και είχε 2 πόντους.
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