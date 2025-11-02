Η Βlic αναφέρει πως για τον Ούρος Νίκολιτς υπάρχουν υποψίες πως συμμετείχε στον σχεδιασμό απόπειρας δολοφονίας!

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, που σφυρίζει αγώνες της EuroLeague και της Αδριατικής Λίγκας, είχε συλληφθεί στο Βελιγράδι ως ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, γνωστή ως Vracarci.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν αναφέρει: «Ένας διαιτητής μπάσκετ της EuroLeague με τα αρχικά U.N. συνελήφθη στο Βελιγράδι. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο διαμέρισμά του, βρέθηκαν μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι. Υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί τον οικονομικό υποστηρικτή των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Μετά από αυτό, η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε ότι ο Ούρος Νίκολιτς τίθεται σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις.

Το νέο δημοσίευμα για Νίκολιτς

Και τώρα έρχεται νέο δημοσίευμα της «Blic» με νέες πληροφορίες για τον διαιτητή. Σύμφωνα με το Μέσο, υπάρχουν υποψίες πως ο Νίκολιτς έχει συμμετοχή σε σχεδιασμό δολοφονίας (τον Γενάρη του 2020). Συγκεκριμένα του Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς που είναι εκ των πιο γνωστών στελεχών των «γκρόμπαρι», των οργανωμένων της Παρτίζαν. Τονίζεται στο δημοσίευμα πως ο Νίκολιτς είχε συνεργό τον Ούρος Πιπέρσκι, που έχει ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Επίσης στο αναφέρεται πως ο Νίκολιτς ήταν ένα από τα βασικότερα στελέχη της «Φυλής των Μάγων» (το όνομα της οργάνωσης).

«Σύμφωνα με ισχυρισμούς, υπάρχουν υποψίες ότι ο Ούρος Νίκολιτς είχε σχέση με τον Στραχίνια Μ., που είναι ύποπτος για τον πυροβολισμό του Αλιμπέγκ το 2020.

Ο Στραχίνια Μ. ενημέρωσε τον Ούρος Νίκολιτς για το σχέδιό του, δηλαδή ότι θα πυροβολούσε τον Αλιμπέγκ, σε ποια τοποθεσία θα το έκανε, αλλά και για το ποιο ήταν το σχέδιο διαφυγής του, πού θα κρυβόταν και όλα τα υπόλοιπα. Ο Νίκολιτς ήταν ο κύριος σύνδεσμος με τον ύποπτο για τη δολοφονία», αναφέρεται.