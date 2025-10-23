Όταν διέλυσε τα αποδυτήρια στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα: Ποιος είναι ο διαιτητής, Ούρος Νίκολιτς

Ο Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και το παρελθόν του είναι... αμαρτωλό.

Mπλεξίματα με τον Νόμο για Ούρος Νίκολιτς που σφυρίζει ματς της Euroleague. Ο 39χρονος διαιτητής συνελήφθη αφού η τοπική αστυνομία βρήκε 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.

Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης. To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας μάλιστα δημοσίευσε το video από την επιχείρηση της σύλληψης, μεταξύ άλλων και του διαιτητή.

Tα κατεστραμμένα αποδυτήρια στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα

Poznati srpski sudija demolirao svlačionicu Zvezde? pic.twitter.com/6Ri2n1oTiQ — nista od saradnje (@rekapitulacija) October 23, 2025

Το παρελθόν του δεν είναι αθώο και υπάρχουν δύο περιστατικά που αρκετοί στη Σερβία θυμούνται. Το 2021 ο Ερυθρός Αστέρας ζήτησε από τη ABA Liga την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαιτητή Νικόλιτς και του εκπροσώπου, Μίλαν Κρνέτα λόγω του περιστατικού που σημειώθηκε μετά τον αγώνα με την Τσεντεβίτα στο Aleksandar Nikolic Hall.

H σερβική ομάδα ανακοίνωσε τότε πως μετά από ελέγχους και αστυνομική αυτοψία, διαπίστωσε ότι τα αποδυτήρια του διαιτητή ήταν εντελώς κατεστραμμένα. Η ομάδα εξέφρασε έκπληξη που ο εκπρόσωπος Κρνέτα δεν κατέγραψε το γεγονός στην επίσημη έκθεση.

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ζήτησε από τη ABA Liga την Πέμπτη την άμεση έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά του διαιτητή Ούρος Νικόλιτς και του εκπροσώπου Μίλαν Κρνέτα για τα γεγονότα μετά τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής της λίγκας ABA μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Τσεντεβίτα Ολίμπια, που διεξήχθη στις 14 Απριλίου 2021 στο Βελιγράδι», ανέφεραν οι Σέρβοι.

Η αποβολή ενός θρύλου

What a disgrace from @ABA_League2. The refferees removed basketball legend Ivo Daneu from the hall - in the same hall Ivo won the World Championship tittle in 1970. 🤠🤠🤠 pic.twitter.com/fqnKaICx3s May 7, 2025

Η διαιτητική καριέρα του Νικόλιτς χαρακτηρίστηκε και από άλλο ένα περιστατικό που τράβηξε την προσοχή του κοινού. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα και εξακολουθούν να διηγούνται στους αθλητικούς κύκλους. Και μιλάμε για την αποβολή του Ίβο Ντανέου, θρύλου του μπάσκετ της Γιουγκοσλαβίας.

Ο Ντάνεου αποβλήθηκε στο ίδιο γήπεδο που το 1970 είχε αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου με τη Γιουγκοσλαβία, κάτι που θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή και μνημονεύεται ακόμα και σήμερα.