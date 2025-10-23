Συνέλαβαν τον διαιτητή της Euroleague Νίκολιτς, βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του σύμφωνα με τους Σέρβους

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη και έχουν βρεθεί 250.000 ευρώ στο σπίτι του μετά από έρευνα της αστυνομίας.

Mπλεξίματα με τον Νόμο για τον 39χρονο διαιτητή που διευθύνει και παιχνίδια της Euroleague. Ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ και την ABA Liga, συνελήφθη αφού η τοπική αστυνομία βρήκε 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.

Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης. To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.