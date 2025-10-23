Συνέλαβαν τον διαιτητή της Euroleague Νίκολιτς, βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του σύμφωνα με τους Σέρβους
Mπλεξίματα με τον Νόμο για τον 39χρονο διαιτητή που διευθύνει και παιχνίδια της Euroleague. Ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ και την ABA Liga, συνελήφθη αφού η τοπική αστυνομία βρήκε 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.
Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης. To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
