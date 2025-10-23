Vračarci: Αυτή είναι η εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκεται ο Ούρος Νίκολιτς

Ποιο είναι το κύκλωμα στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής της Euroleague. Ποια είναι η εγκληματική της δράση και τι κατέσχεσαν οι Αρχές στην οργανωμένη επιχείρηση που έγινε.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγη ώρα ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής της Euroleague φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση, η οποία εδώ και χρόνια απασχολεί τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα, οι «Vračarci» δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον επτά χρόνια, με τον ηγετικό τους πυρήνα να ελέγχει κυκλώματα εκβιασμών, ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών και διακίνησης παράνομων αγαθών. Επικεφαλής τους φέρεται να ήταν ο Νίκολα Βούσοβιτς, γνωστός ως «Τζόνι», ο οποίος συνελήφθη σε μεγάλη διεθνή επιχείρηση της Europol και της σερβικής αστυνομίας στη Βαρκελώνη, μαζί με τον συνεργό του Ούρος Πίπερσκι, που κρατείται στην Πορτογαλία.

Οι Αρχές συνδέουν την ομάδα με τουλάχιστον δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας στη Σερβία, μεταξύ αυτών και του Βλάντιμιρ Πόποβιτς, γνωστού στον υπόκοσμο ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος εκτελέστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 σε καφετέρια του Βελιγραδίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δικογραφία, το 2020 μέλη της ομάδας φέρονται να επιχείρησαν επανειλημμένα να σκοτώσουν τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό ως Αλίμπεγκ, ενώ κατηγορούνται και για εμπρησμούς και επιθέσεις που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Οι ανθρωποκτονίες στις οποίες εμπλέκεται η συμμορία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Blic, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, γνωστής ως «Βρατσάρτσι», της οποίας οι αρχηγοί Νικόλα Βούσοβιτς (ο οποίος βρίσκεται σε φυλακή στη Γερμανία) και Ούρος Πίπερσκι (κρατούμενος σε φυλακή στην Πορτογαλία), εναντίον των οποίων διεξάγεται ποινική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού Τμήματος του Ανώτερου Δικαστηρίου του Βελιγραδίου για εγκλήματα οργανωμένου εγκλήματος, διέπραξαν στις 1 Δεκεμβρίου 2018 το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις σε βάρος του V.P.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2020 προέβησαν σε τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας εις βάρος του (N.A)., καθώς και σε τρεις περιπτώσεις πρόκλησης γενικού κινδύνου κατά τα έτη 2020 και 2021.

Τα μέλη της συνεργαζόμενης εγκληματικής ομάδας, στις 18 Ιουνίου 2020, διέπραξαν επίσης το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις εις βάρος του K.V., ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Για τι κατηγορούνται τα μέλη της ομάδας «Βρατσάρτσι»

Τα προαναφερόμενα άτομα, μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας γνωστής ως «Βρατσάρτσι», καθώς και της συνεργαζόμενης μαζί τους εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν λόγω βάσιμων υποψιών ότι έχουν διαπράξει τα εξής εγκλήματα:

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 346 του Ποινικού Κώδικα),

Ανθρωποκτονία από πρόθεση υπό επιβαρυντικές περιστάσεις (άρθρο 114), και

Πρόκληση γενικού κινδύνου (άρθρο 278 του Ποινικού Κώδικα).

Οι δύο μεγάλες επιχειρήσεις των Αρχών

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής της αστυνομίας Ντράγκαν Βασίλιεβιτς αποκάλυψε πως η Διεύθυνση Εγκληματολογικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Europol και την Eurojust, πραγματοποίησε δύο μεγάλες ξεχωριστές επιχειρήσεις συλλήψεων σε ολόκληρη τη Σερβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα στη Σερβία και στο εξωτερικό.

Επτά μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ» συνελήφθησαν ως ύποπτα για δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Βλάντιμιρ Πόποβιτς (43), γνωστού ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος εκτελέστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε καφετέρια στο Βράτσαρ.

Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός ως Μαρκεντζάνι (38), συνελήφθη στο Ντουμπάι ως ύποπτος ότι είναι μέλος της εγκληματικής ομάδας «Βρατσάρτσι».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας «Βρατσάρτσι» κατηγορούνται επίσης ότι τρεις φορές επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό με το ψευδώνυμο Αλίμπεγκ.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αλλά και τα όσα αναφέρουν διεθνή ρεπορτάζ στις επιχειρήσεις που έγιναν βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ, πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας αλλά και υπερπολυτελή αυτοκίνητα και διαβατήρια.