Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ο Μπάτλερ μίλησε με τον Μάικ Τζέιμς προτού έρθει στον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποκάλυψε πως ο Μάικ Τζέιμς ήταν ένας εξ αυτών με τους οποίους μίλησε ο Τζάρεντ Μπάτλερ, προτού κάνει το βήμα στην Ευρώπη και τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έκανε το ντεμπούτο του με τον Ερυθρό Αστέρα, στη νίκη των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Μπάτλερ, ο οποίος συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό, έμεινε στο μηδέν, σε 2'22'' συμμετοχής, αλλά αποτελεί μια επένδυση για τη φετινή σεζόν, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να αποκαλύπτει μια παράμετρο που τον έπεισε για να μετακομίσει στο Βελιγράδι.

Αυτή δεν ήταν άλλη από τον Μάικ Τζέιμς. Ο σούπερ σταρ της Μονακό, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς στο παρελθόν στο Μόντε Κάρλο, μίλησε με τον Τζάρεντ Μπάλτερ προτού εκείνος έρθει στην Ευρώπη. Και όπως αποκάλυψε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, πιθανότατα έδωσε τις συστάσεις του για τον Ερυθρό Αστέρα.

«Όταν ένας παίκτης έρχεται, θα ρωτήσει πολλούς για τις ομάδες. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ρώτησε μερικούς παίκτες πριν έρθει. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μάικ Τζέιμς. Πιθανότατα του έδωσε συστάσεις. Όχι μόνο για εμένα, που είμαι πλέον εδώ» ανέφερε ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ο οποίος μίλησε και για το επίτευγμα να φτάσει με τη Μονακό στο Final Four του 2023. «Υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις, ένας παίκτης πρέπει να ξέρει πού έρχεται επειδή δεν μπορούν όλοι να χειριστούν κάποιες καταστάσεις. Ο ρόλος μου είναι να εξηγήσω στους νέους παίκτες που δεν έχουν βρεθεί σε μεγάλες ομάδες και να τους κάνω να υπηρετήσουν το σύστημα.

Αυτό ήταν και το ζητούμενο στη Μονακό, όταν πήγαμε στο Final Four. Μόνο ο Μάικ Τζέιμς είχε παίξει σε Final Four από εκείνη την ομάδα και για αυτό το θεωρώ ισάξιο, ακόμα και μεγαλύτερο επίτευγμα από μερικούς τίτλους που κερδίσαμε».