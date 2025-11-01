Ο υγιής Τζαμπάρι Πάρκερ δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο με την Παρτίζαν: Τι είπε ο Ομπράντοβιτς όταν ρωτήθηκε
Η Παρτίζαν υποδέχθηκε τη Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι, με την ισπανική ομάδα να καταφέρνει να πάρει ένα μεγάλο «διπλό», το οποίο υπέγραψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με τρίποντο από τα 9 μέτρα για το 78-76.
Ο Τζαμπάρι Πάρκερ μπορεί να μην αντιμετωπίζει πλέον θέμα τραυματισμού, ωστόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να τον κρατήσει εκτός παρκέ, παρά το γεγονός ότι εκείνος βρισκόταν στον πάγκο.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για αυτό το θέμα στη Συνέντευξη Τύπου όπου δήλωσε πως ο παίκτης είναι καλά και ότι η απουσία του δεν έχει σχέση με κάποιο θέμα υγείας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο 30χρονος φόργουορντ είχε τραυματιστεί στο δάχτυλο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο «στρατόπεδο» της Παρτίζαν.
