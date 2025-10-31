Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 76-78: Ο Κλάιμπερν τελείωσε τη δουλειά στο Βελιγράδι!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Γουίλ Κλάιμπερν το πήρε πάνω του στο φινάλε, σημειώνοντας το τρίποντο από τα 9 μέτρα που χάρισε στην Μπαρτσελόνα τη νίκη επί της Παρτίζαν με 76-78 στη Beogradska Arena!

Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν, με τον Γουίλ Κλάιμπερν να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο στα 32" για το τέλος, κάνοντας το 76-78, με το οποίο οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 5-3 στην κατάταξη, ρίχνοντας τους Σέρβους στο 3-5.

Ο Νικ Καλάθης, στην πρώτη του συμμετοχή στη EuroLeague με την Παρτίζαν, είχε 0/1 δίποντο, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 6:43.

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (17-18), με την Παρτίζαν να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 41-33. Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον ηγήθηκε επιθετικά των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, σημειώνοντας 11 πόντους σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που μοίρασε 14 ασίστ για έξι λάθη, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Σενγκέλια (9 π.), Σατοράνσκι (8 π.) και Κλάιμπερν (7 π., 4 ριμπ.).

Πάντως οι Καταλανοί αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο, κάνοντας επιμέρους σκορ 15-25, για το 56-55 στο 30'. Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα, με τον Γουάσινγκτον να σκοράρει για το 70-64 στα μισά της τέταρτης περιόδου. Στη συνέχεια, ο Σενγκέλια κράτησε όρθια την Μπαρτσελόνα, μειώνοντας σε 74-73 ενώ ο Κλάιμπερν σκόραρε στον αιφνιδιασμό, κάνοντας το 74-75 στα 56" για το τέλος! Ο Γουάσινγκτον έκανε το 76-75 ωστόσο ο Κλάιμπερν πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 76-78 στα 32", με την Μπαρτσελόνα να φεύγει με το διπλό από το Βελιγράδι.

 

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 41-33, 56-55, 76-78.

Ο MVP: Ο Τόκο Σενγκέλια γέμισε τη στατιστική του με 24 πόντους, 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, κερδίζοντας 9 κερδισμένα φάουλ και συγκεντρώνοντας 42 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον είχε 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 27:02.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπαρτσελόναα είχε 11 εύστοχα δίποντα και 13 εύστοχα τρίποντα.

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Zeljko ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
3M. Muurinen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4D. Washington27:02213/650%3/475%0/20%3/3100%02235100+2221
5D. Osetkowski *22:1471/250%1/250%0/00%2/2100%30331120-159
9V. Marinkovic *25:1193/475%1/425%1/425%0/00%02213010-46
11A. Pokusevski *04:5821/250%0/10%1/1100%0/00%11200201-15
12S. Brown *33:0793/560%3/560%0/00%0/00%07733300-196
17I. Bonga *28:0392/366.7%1/333.3%1/0100%0/00%671300110+1310
19A. Lakic00:0000/00%0/00%0/00%0/20%02200000-12-4
22J. Parker00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
24B. Fernando19:5142/366.7%2/366.7%0/00%0/20%25710102-124
33N. Calathes06:4300/10%0/00%0/00%0/00%00033300-101
88T. Jones32:51156/1346.2%6/1346.2%0/00%3/560%671371100+229
Team/Coaches00000
TOTAL200:007621/3953.8%21/3953.8%8/2630.8%10/1566.7%13274021241473-1082
FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Joan PenarroyaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0K. Punter *30:49100/10%0/10%3/475%1/333.3%13442300+813
2J. Marcos04:3200/00%0/00%0/10%0/00%00001000-10-1
3M. Cale19:2421/1100%1/1100%0/20%0/00%10101020-53
5M. Norris02:5200/00%0/00%0/10%0/00%00000000-5-2
6J. Vesely *22:08102/2100%2/2100%2/2100%0/00%01110210+1310
8D. Brizuela09:4430/10%0/10%1/540%0/00%00000001-5-2
13T. Satoransky *26:50111/250%1/250%3/650%0/00%14533300+912
14W. Hernangomez15:0031/250%1/250%0/00%1/425%03323010-61
19Y. Fall00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21W. Clyburn *28:41142/540%2/540%2/366.7%4/666.7%04434310+2242
23T. Shengelia *29:45244/580%4/580%0/00%10/1283.3%05503040+2242
44J. Parra10:1510/10%0/10%0/30%1/250%2130000233
TOTAL200:007811/2055%11/2055%13/3240.6%17/2763%624301819139387
     

