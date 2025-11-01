Σπανούλης σε Παπαπέτρου στο Gazz Floor powered by Novibet: «Είναι σημαντικό που είσαι εκεί και μαθαίνεις μπάσκετ τον κόσμο»

Μετά τη νίκη της Μονακό επί του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχαν μία όμορφη συζήτηση μέσα από το Gazz Floor powered by Novibet.

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.

Μετά το 2/2 των Μονεγάσκων στη «διαβολοβδομάδα» όπου ολοκληρώθηκε, ο προπονητής της Μονακό, Βασίλης Σπανούλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet και μεταξύ άλλων συνομίλησε με τον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Προς τον Ιωάννη Παπαπέτρου: «Είμαστε τυχεροί που είσαι εκεί και μαθαίνει ο κόσμος κάποια πράγματα για το μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο στατιστική και είναι σημαντικό να βρίσκονται άνθρωποι σαν εσένα σε τέτοιες αναλύσεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος παραπάνω μπάσκετ. Αν κάνουμε οι δυό μας αναλύσεις θα μας πάρει το πρωί».

Για τις νίκες της Μονακό κόντρα στις ελληνικές ομάδες: «Τουλάχιστον κερδίζει κάποιος Έλληνας! Είναι σημαντικό να έχεις τη σωστή ομάδα γύρω σου (σ.σ. με αφορμή ότι έχει πολλούς Έλληνες στο σταφ). Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπορούμε και δουλεύουμε με τον τρόπο που δουλεύουμε και στις καλές στιγμές και στις άσχημες».

Για την θετική εικόνα της Μονακό: «Θεωρώ ότι ανέβηκαμε ένα επίπεδο αυτήν την εβδομάδα και πιστεύω προοδεύσαμε αρκετά. Θεωρώ ότι παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ και στα δύο παιχνίδια. Ήταν δύο εντελώς διαφορετικά ματς και έπρεπε σε μία μέρα να αλλάξουμε την τακτική μας με τελείως διαφορετικές άμυνες. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στους παίκτες μας γιατί με την ετοιμότητα, τη συγκέντωση και την πειθαρχία κατάφεραν να παίξουν εξαιρετικά».

Για το γεγονός ότι εκείνος σχεδίασε την ομάδα: «Είναι σημαντικό που είναι "μιλημένοι" από το καλοκαίρι και ανέλυσα στον καθένα τον ρόλο του και τον δέχτηκε. Είναι σεβαστό αυτό. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ και να έχω τη συνείδησή μου καλά. Αυτό κάνω και στο μπάσκετ και στη ζωή μου και αυτό είναι σημαντικό για τη χημεία και τους ρόλους».

Στην προτροπή του Παπαπέτρου να αποκαλύψει τον χρόνο που έχει ξοδέψει μέσα στο καλοκαίρι για να πραγματοποιήσει τις μεταγραφές της ομάδας και το πόσο στοχευμένο ήταν όλο αυτό: «Πήρε πάρα πολύ χρόνο γιατί για μένα τα πάντα στο μπάσκετ είναι χημεία. Χωρίς την κατάλληλη χημεία μπορεί όλο αυτό να μην λειτουργήσει όσο εξαιρετικούς παίκτες και να έχεις. Το ανέλυσα πολύ στο μυαλό μου και ήξερα τι έπρεπε να βελτιώσουμε και πιστεύω ότι καταφέραμε να φέρουμε τις ομάδες που θέλαμε».

«Ό,τι και να κάνει ο Ιωάννης το κάνει καλά. Έχει πειθαρχία από μικρό παιδί και αφοσίωση και γνώση του αθλήματος γι' αυτό μπορεί να με καταλάβει και να τον καταλάβω. Είναι πολύ καλό που αναλύει και τα καλά και τα άσχημα. Κάναμε δύο νίκες, αύριο μεθαύριο μπορεί να χάσουμε.Πρέπει να υπάρχει ταπεινότητα»

Για τη νέα EuroLeague: «Είναι ένα νέο εγχείρημα, είναι νέο για εμάς αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορούν οι ομάδες να αντέξουν τόσα παιχνίδια και μαζί και το ευρωπαίκό μπάσκετ. Στην Ευρώπη όλοι θέλουμε να κερδίζουμε και υπάρχει τεράστια πίεση. Πολλές φορές γκρινιάζουμε για τους παίκτες, αλλά υπάρχει κούραση. Είναι πάρα πολλά τα ταξίδια και τα παιχνίδια. Για τους προπονητές δεν υπάρχει χρόνος να δουλέψουν, παρά μόνο με βίντεο και συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθείς και πρέπει να εμπνεύσεις χωρίς προπόνηση».

Για τον τρόπο που διαμορφώθηκε η ομάδα φέτος στο μοτίβο της τάσης που έρχεται από την Αμερική: «Προσπάθησα να χτίσω ομάδα. Ο Τζέιμς είναι ένας σούπερσταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να δώσουμε τα εύσημα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά έτσι ήθελα να φτιάξω την ομάδα. Το αποτέλεσμα δεν δείχνει και την πραγματική αξία Είναι σημαντικό το μπάσκετ που παίζεις σε κάθε παιχνίδι και μου αρέσει ο τρόπος που το αναλύετε».

Σε ερώτηση του Παπαπέτρου για το αν προτιμά το Μονακό ή τη Βουλιαγμένη: «Σαν το σπίτι δεν έχει. Μου λείπουν τα παιδιά και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έρχεται πιο συχνά. Έχω τεράστιο κόλλημα με την οικογένεια. Μου λείπουν πάρα πολύ. Αγαπώ και το μπάσκετ πάρα πολύ, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω από όλα. Θα πιούμε μία μπυρίτσα ένα ποτάκι και να μιλήσουμε για μπάσκετ όταν η Ολυμπία πάει για ύπνο».