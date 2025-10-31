Το φύλλο αγώνος από το Μονακό - Παναθηναϊκός αποκαλύπτει τη δυσαρέσκεια των «πράσινων» για τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.

Ωστόσο, από την πλευρά των «πράσινων» υπήρξαν παράπονα για τη διαιτησία στην ανάπαυλα του αγώνα. Συγκεκριμένα, λίγο πριν οι δύο ομάδες επιστρέψουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, ο General Manager του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός μετέφερε έντονα τα παράπονα της ομάδας του προς τη διαιτητική τριάδα, με τον Στιβ Μπίτνερ να βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας για αρκετές αποφάσεις του.

Η ατμόσφαιρα στο τριφύλλι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς θεωρούσαν πως η διαιτησία είχε επηρεάσει τη ροή του αγώνα. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνος, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, δηλαδή ο General Manager Δημήτρης Κοντός και ο Team Manager Γιώργος Κοντζογιάννης, μίλησαν στη γραμματεία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τους απευθύνθηκαν λέγοντας: «Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;» κι έπειτα απομακρύνθηκαν από το σημειό.