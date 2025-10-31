Ο Εργκίν Άταμαν ήταν απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας του μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου, ενώ τοποθετήθηκε για την πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει νέο σέντερ.

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.

Ο Εργκίν Άταμαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μίλησε για τα λάθη της ομάδας του και τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης νέου σέντερ.

Αναλυτικά

Για το ματς: «Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι καλά και τους δώσαμε 25 πόντους από την αρχή.Σαφώς έχουμε μονάχα έναν σέντερ, τον Γιούρτσεβεν και πολύ γρήγορα στο ματς χρεώθηκε με τρία φάουλ και φυσικά μετά από αυτό δεν ήταν εύκολο. Δεν είχαμε καλά τελειώματα στο ζωγράφιστο. Η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικούς παίκτες ειδικά οιΤζέιμς και Οκόμπο επιτίθονταν σωστά και δημιουργούσαν οδηγώντας το παιχνίδι. Μετά, προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά χάσαμε εύκολα καλάθια και βολές και τους δώσαμε την ευκαιρία ξανά να ανοίξουν το σκορ και να νικήσουν. Πιστεύω ότι σήμερα έπαιξαν καλύτερα από εμάς».

Για το αν θα βγει ο Παναθηναϊκός στην αγορά για σέντερ: «Θα δούμε. Δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε γι' αυτό».