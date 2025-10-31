Ο Βασίλης Σπανούλης εστίασε στο καλό μπάσκετ που έπαιξε η Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα».

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.

Από την άλλη, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να ολοκληρώσει με το 2/2 τη «διαβολοβδομάδα» οδηγώντας τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό σε ήττες. Ο Λαρισαίος τεχνικός έμεινε στον τρόπο που προσέγγισε αυτά τα παιχνίδια η Μονακό στις δηλώσεις του στο flash interview.

Αναλυτικά

«Νομίζω ότι κάναμε δύο εξαιρετικά παιχνίδια. Παίξαμε εξαιρετικά για 80′ (σσ. κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό).

Σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ και κυριαρχήσαμε, χωρίς εγωισμό. Μοιράσαμε καλά την μπάλα με 25 ασίστ, είχαμε πολύ καλές άμυνες, εκτελέσαμε το αγωνιστικό πλάνο, είχαμε συγκέντρωση. Προχωράμε.

Είμαι περήφανος για την έξτρα προσπάθεια που καταλάβαμε, την διάθεση που είχαμε να κάνουμε τα μικρά πράγματα, να παίξουμε ομαδικά και χωρίς κανέναν εγωισμό».