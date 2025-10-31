EuroLeague, Σπανούλης: «Παίξαμε 80 λεπτά εκπληκτικό μπάσκετ κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»
Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.
Από την άλλη, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να ολοκληρώσει με το 2/2 τη «διαβολοβδομάδα» οδηγώντας τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό σε ήττες. Ο Λαρισαίος τεχνικός έμεινε στον τρόπο που προσέγγισε αυτά τα παιχνίδια η Μονακό στις δηλώσεις του στο flash interview.
Αναλυτικά
«Νομίζω ότι κάναμε δύο εξαιρετικά παιχνίδια. Παίξαμε εξαιρετικά για 80′ (σσ. κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό).
Δείτε ΕπίσηςΜονακό - Παναθηναϊκός 92-84: Δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα και ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο
Σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ και κυριαρχήσαμε, χωρίς εγωισμό. Μοιράσαμε καλά την μπάλα με 25 ασίστ, είχαμε πολύ καλές άμυνες, εκτελέσαμε το αγωνιστικό πλάνο, είχαμε συγκέντρωση. Προχωράμε.
Είμαι περήφανος για την έξτρα προσπάθεια που καταλάβαμε, την διάθεση που είχαμε να κάνουμε τα μικρά πράγματα, να παίξουμε ομαδικά και χωρίς κανέναν εγωισμό».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.