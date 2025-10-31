Με τα πόδια πήγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από το ξενοδοχείο στο γήπεδο!

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να πηγαίνουν με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Γιώργος Κούβαρης

Το καλεντάρι της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Πριγκιπάτο, για την αναμέτρηση με τη Μονακό.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, και να παραμείνουν στα ψηλά στρώματα της κατάταξης απέναντι στη Μονακό, που προέρχεται από το διπλό στο ΣΕΦ.

Στο μεταξύ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετέβησαν με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδο, μιας και η απόσταση ήταν πολύ κοντινή. Εκεί φωτογραφήθηκαν με φιλάθλους που περίμεναν την αποστολή του «τριφυλλιού» πριν από το τζάμπολ με τη Μονακό.