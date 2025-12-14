Όλντενμπουργκ-Μπάγερν 79-87: Οι Βαυαροί ήταν κυρίαρχοι
Η Μπάγερν συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην Bundesliga, επικρατώντας εκτός έδρας της Όλντενμπουργκ με 87-79. Ήταν η όγδοη νίκη σε εννέα αγώνες στο γερμανικό πρωτάθλημα για τους Βαυαρούς, που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Ο Αντρέας Ομπστ ηγήθηκε επιθετικά της Μπάγερν, σημειώνοντας 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τους Όσκαρ ντα Σίλβα (13 π., 9 ριμπ.) και Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ (12 π.) να τον ακολουθούν σε απόδοση.
Η Μπάγερν σούταρε με 33.3% στο τρίποντο (10/30) και πλέον στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (17/12, 21:00) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από έξι σερί ήττες στη διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 37-41, 61-68, 79-87.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.