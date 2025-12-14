Η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τις οκτώ νίκες σε εννέα αγώνες της Bundesliga, έπειτα από το 87-79 επί της Όλντενμπουργκ.

Η Μπάγερν συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην Bundesliga, επικρατώντας εκτός έδρας της Όλντενμπουργκ με 87-79. Ήταν η όγδοη νίκη σε εννέα αγώνες στο γερμανικό πρωτάθλημα για τους Βαυαρούς, που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Αντρέας Ομπστ ηγήθηκε επιθετικά της Μπάγερν, σημειώνοντας 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τους Όσκαρ ντα Σίλβα (13 π., 9 ριμπ.) και Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ (12 π.) να τον ακολουθούν σε απόδοση.

Η Μπάγερν σούταρε με 33.3% στο τρίποντο (10/30) και πλέον στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (17/12, 21:00) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από έξι σερί ήττες στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 37-41, 61-68, 79-87.