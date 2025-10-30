O Μπάτλερ είχε... μηδέν σε όλα και έπαιξε 2' 22'' στο ντεμπούτο του στην Euroleague

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ πραγματοποποίησε το ντεμπούτο του στην Euroleague, στη νίκη του Ερυθρού επί της Μακάμπι με 99-92 για την 8η αγωνιστική.

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μακάμπι με 99-92 για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Στην παρθενική του εμφάνιση στα παρκέ της Ευρώπης, ο Τζάρεντ Μπάτλερ, δεν κατάφερε να αφήσει το «λιθαράκι» του, αφού δεν σκόραρε, έχοντας, 0/0 δίποντα, 0/1 τρίποντα και -5 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 2:22 λεπτά συμμετοχής!

O Αμερικανός, προερχόμενος από το NBA και πιο συγκεκριμένα από τους Σίξερς, κατέφθασε στην Ευρώπη για να αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές στην ομάδα του Ερυθρού, προκειμένου να τον ενισχύσει ενόψει της πολύ δύσκολης συνέχειας.

Θυμίζουμε πως εκτός από τους Σέρβους, ενδιαφέρον έδειξε και ο Ολυμπιακός, για την απόκτηση του 25χρονου γκαρντ, με τον ίδιο να επιλέγει την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.