Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει νέες επιθέσεις στη Γάζα παρά τη δέσμευσή του για εκεχειρία, και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η απόφαση για επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη φυσική τους έδρα για τους αγώνες της EuroLeague και του EuroCup οδεύει προς ακύρωση!

Η τελευταία ενημέρωση σχετικά με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναφέρει αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Τα σημερινά (30/10) πλήγματα συνιστούν την τελευταία δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ αναμένεται να επηρεάσουν την πρόσφατη απόφαση για την επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη EuroLeague και το EuroCup.

Το Ισραήλ προέβη σε αντίποινα για τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη με βομβαρδισμούς, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε 104 ανθρώπους, και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, φαίνεται πως οδηγούν προς ακύρωση την απόφαση της EuroLeague Basketball να επαναξιολογήσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνων (για τη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ) στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου.

Εκεί, ακριβώς, επιβεβαιώνεται η βιασύνη της διοίκησης της EuroLeague Basketball να βγάλει ανακοίνωση, χωρίς να προκύψει ψηφοφορία μεταξύ των μετόχων της ECA, ενημερώνοντας ότι η 1/12 είναι η ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, οι τουρκικές και οι ισπανικές ομάδες ήταν εξαρχής αντίθετες, όμως δεν ήταν μόνες, αφού και άλλες ομάδες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους.

Το ζήτημα πλέον έχει να κάνει με το γεγονός ότι την αντίθεσή της εκφράζει και η ELPA, η Ένωση Παικτών της EuroLeague, ενώ ο προβληματισμός στις τάξεις της διοργανώτριας αρχής για τις νέες εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας είναι διάχυτος. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί στο επόμενο Δ.Σ. της EuroLeague που αναμέμεται να διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου.