Ο Ματίας Λεσόρ πρότεινε σε χρήστη του «Χ» να συμβουλευτεί οφθαλμίατρο σε υπόνοια για floping προς τον Γάλλο σέντερ.

Η Μονακό πέρασε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικρατώντας του Ολυμπιακού με τον Βασίλη Σπανούλη να πανηγυρίζει την τρίτη του διαδοχική νίκη ως αντίπαλος των Πειραιωτών.

Ο τρόπος με τον οποίο ηττήθηκαν οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκε στο προσκήνιο μαζί και τις αποφάσεις τον διαιτητών με έναν χρήστη του «Χ» να στέκεται σε ένα φάουλ που κέρδισε ο Σάσα Βεζένκοβ από τον Τζαρόμ Μπλόσομγκειμ. Αρχικά, απευθύνθηκε στην EuroLeague προσφέροντας... δωρεάν μαθήματα διαιτησίας κι έπειτα συμβούλεψε τον Κέντρικ Ναν να ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο κερδίζει τα φάουλ ο φόργουορντ του Ολυμπισακού. Ο σταρ του Παναθηναϊκού απάντησε σχολιάζοντας: «Είναι πολύ έξυπνο, θα το προσπαθήσω».

Στον αντίποδα, από άλλον χρήστη δημοσιεύτηκε ένα στιγμιότυπο του Ματίας Λεσόρ αφήνοντας υπόνοια floping από τον Γάλλο σέντερ με τον ίδιο να απαντάει καυστικά με μία φωτογραφία από προτεινόμενα οφθαλμιατρεία στην Αθήνα γράφοντας: «Ορίστε φίλε! Πιθανότατα χρειάζεσαι ένα από αυτά».