Παναθηναϊκός, Χρήστης του «Χ» συμβούλευσε τον Ναν πώς να παίρνει φάουλ «όπως ο Βεζένκοφ»: «Θα κάνω μια προσπάθεια»
Η Μονακό πέρασε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικρατώντας του Ολυμπιακού με τον Βασίλη Σπανούλη να πανηγυρίζει την τρίτη του διαδοχική νίκη ως αντίπαλος των Πειραιωτών.
Ο τρόπος με τον οποίο ηττήθηκαν οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκε στο προσκήνιο με έναν χρήστη του «Χ» να στέκεται σε ένα φάουλ που κέρδισε ο Σάσα Βεζένκοβ από τον Τζαρόμ Μπλόσομγκειμ.
Συγκεκριμένα, πρώτα απευθύνθηκε στην EuroLeague προσφέροντας... δωρεάν μαθήματα διαιτησίας κι έπειτα συμβούλεψε τον Κέντρικ Ναν να ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο κερδίζει τα φάουλ ο φόργουορντ του Ολυμπισακού. Ο σταρ του Παναθηναϊκού απάντησε σχολιάζοντας: «Είναι πολύ έξυπνο, θα το προσπαθήσω».
Lol this is very clever, I will give it a try.— Kendrick Nunn (@nunnbetter_) October 30, 2025
