Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ από την Μονακό, με τον διεθνή γκαρντ των Ερυθρολεύκων να κάνει σχόλιο για την απόφαση των διαιτητών στην χαμένη του βολή στο τέλος.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πάλεψε με νύχια και με δόντια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μονακό, όμως οι 23 πόντοι του δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του.

Ο ίδιος πάντως, μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για την κακή άμυνα του Ολυμπιακού, για την φάση απέναντι στον Στραζέλ, αλλά και για την φάση με την χαμένη βολή του στο τέλος.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Στο τέλος του αγώνα ήμασταν καλά. Δεν μπορούσαμε να βρούμε 2-3 άμυνες σερί ώστε να επιστρέψουμε. Αυτό συνέβη στο τέλος και προφανώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι σπουδαία ομάδα και έπρεπε να ανταπεξέλθουμε. Χάνουμε πολλά παιχνίδια στην έδρα μας».

Για την φάση με τον Στραζέλ:

«Μου έκανε ένα σκληρό φάουλ. Άρχισε να μου μιλάει και του απάντησα. Τον έσπρωξα με τη μπάλα και αυτό ήταν. Απλά δύο ανταγωνιστές που πάλεψαν για τη νίκη».

Για την δική του εμφάνιση:

«Προσπάθησα να μας ξαναβάλω στο παιχνίδι. Δεν βγάζαμε άμυνες όμως. Είχαμε την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε, αλλά ο Τάισον δεν έβαλε το τρίποντο που συνήθως βάζει. Αυτό είναι. Ήταν ένα καλό τεστ για εμάς. Σίγουρα η μπάλα άγγιξε τη στεφάνη στο τέλος, αλλά δεν ξέρω τους κανονισμούς εάν μπορούν να το τσεκάρουν ή όχι. Ήταν πάντως ένα σημαντικό σφύριγμα που δεν είδαν».

Για τα τρίποντα του Ολυμπιακού:

«Ήταν κλειδί για αυτή μας την ήττα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να βάζουμε τα τρίποντα στην έδρα μας. Δεν μπορέσαμε να βάλουμε μερικά σουτ σήμερα. Ήταν μερικά δύσκολα σουτ αυτά που χάσαμε, οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να μετακινούμε τη μπάλα νωρίς και να βρούμε μερικά εύκολα σουτ.

Για την κυκλοφορία του Ολυμπιακού:

«Αλλάζαν στα σκριν και εμείς κολλήσαμε προσπαθώντας να χτυπήσουμε τις αλλαγές. Πρέπει να βρούμε σκορ στο τρανζίσιον. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ββγάλουμε τις άμυνες. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, αλλά αν τρέξουμε στο γήπεδο θα σκοράρουμε ευκολότερα».

Για το ποιον κοίταζε στον πάγκο της Μονακό:

«Κοίταζα τον Στραζέλ. Μιλούσε άσχημα σε όλο το ματς και το λατρεύω αυτό. Ανεβάζει το παιχνίδι μου και θα απαντήσω. Πρέπει να το υποστηρίξουμε. Σήμερα δεν το κάναμε»

