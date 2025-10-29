Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά τη νίκη της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό για το πώς είναι να παίζει στο ΣΕΦ.

Σε ένα παιχνίδι με απίστευτη ένταση, που θύμιζε playoffs, η Μονακό επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 92-87, παίρνοντας έτσι την τρίτη διαδοχική της νίκη στις τελευταίες αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες.

O Βασίλης Σπανούλης που έχει βρει τη... συνταγή απέναντι στους Πειραιώτες μίλησε μετά το φινάλε του παιχνιδιού.

Αναλυτικά

«Ήταν μια καλή νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό που είναι ένα από τα φαβορί της φετινής EuroLeague. Το είπα αυτό και θα το ξαναπώ. Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Κάναμε πολύ καλή δουλειά, παίξαμε πολύ καλά για 40 λεπτά. Τακτικά ακολουθήσαμε το πλάνο του παιχνιδιού και οι παίκτες άξιζαν αυτή τη νίκη. Δεν είναι ποτέ εύκολο για μένα να παίζω εδώ. Είμαι ανταγωνιστικός και δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο που πέρασα 11 χρόνια της ζωής μου, τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου».

«Κρατάω τις 10 ασίστ του Μάικ Τζέιμς, θα μπορούσε να είχε σκοράρει και περισσότερο, πήρε μερικά ελεύθερα τρίποντα. Δημιουργεί, όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να σκοράρει και πάντα ξέρει να παίρνει τη σωστή απόφαση. Ο Ντιαλό είναι εξαιρετικός σε όλο το παιχνίδι και δεν φαίνεται πάντα στην στατιστική του. Όλοι ήταν φοβεροί και όλοι έδωσαν κάτι σε αυτή τη νίκη».