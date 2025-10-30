Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό και παραδέχθηκε την ανωτερότητα των Μονεγάσκων στο παρκέ του ΣΕΦ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μονακό έχοντας 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Σέρβο, μετά το τέλος του ματς, να παραδέχεται την ανωτερότητα των Μονεγάσκων και να μιλά για την ανάγκη αντίδρασης από τους Ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Η άμυνα ήταν πολύ κακή στο δεύτερο ημίχρονο. Το να δεχόμαστε 92 πόντους στην έδρα μας είναι κακό. Η Μονακό είναι σπουδαία ομάδα με μεγάλο επιθετικό ταλέντο. Ο ηγέτης τους, ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας. Ζοριστήκαμε απόψε. Ηττηθήκαμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Η σεζόν είναι δύσκολη και δεν μπορείς να ενθουσιάζεσαι στις νίκες, ούτε να απογοητεύεσαι στις ήττες. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας».

Για το γεγονός πως μεσολαβεί ελάχιστο διάστημα μέχρι το επόμενο παιχνίδι:

«Ελπίζω να παίξουμε καλά και να επιστρέψουμε στις νίκες».

Για το αν ήταν ένα παιχνίδι επιπέδου Final Four:

«Ήταν δύο πολύ καλές ομάδες που πάλευαν. Σήμερα ήταν καλύτεροι, ελπίζω όταν ξανασυναντηθούμε να είμαστε εμείς. Και οι δύο ομάδες πάλεψαν για τη νίκη, εκείνοι όμως βρήκαν σκορ στο τέλος. Ευελπιστώ να είμαστε καλύτεροι και να επιστρέψουμε στις νίκες».

