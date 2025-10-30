Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι το μπάσκετ που παίζει η Μονακό είναι το αντίδοτο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μετέτρεψε το πάθημα του Άμπου Ντάμπι σε μάθημα.

To Άμπου Ντάμπι βρίσκεται σε άλλη ήπειρο, αλλά ο Ολυμπιακός το ένιωθε απόψε πολύ πιο κοντά απ’ ότι θα ήθελε, σαν να είχε ξεχασμένη τη βαλίτσα του πάνω στην καμήλα από τον περασμένο Μάιο. Ο αποψινός αγώνας με τη Μονακό ήταν κάτι σαν τρίτο και τέταρτο ημίχρονο εκείνου του ημιτελικού, ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι θα τελείωνε με ήττα των «ερυθρολεύκων» ακόμα και αν πάσχιζαν αυτοί να τον τουμπάρουν μέχρι την τρίτη παρουσία.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που τότε ήταν παροπλισμένος, προσπάθησε να τον κερδίσει μόνος του για να προσθέσει το «πριν» και «μετά» dvd στο βιογραφικό του και παραλίγο να το πετύχει. Ήταν όμως γραφτό της μοίρας, να γίνει «ομ φατάλ» ο παίκτης που κατέφτασε στον Πειραιά για να καλύψει το χάντικαπ της αθλητικότητας απέναντι ακριβώς σε ομάδες όπως η Μονακό.

Όταν ο Τάισον Γουόρντ επιχείρησε το σουτ της ισοφάρισης, με το σκορ στο 84-87, ο πλησιέστερος εχθρός βρισκόταν σε άλλη ήπειρο. Το άτσαλο σουτ του Αμερικανού με τη γαλατική παιδεία, όμως, θύμιζε περισσότερο Σέιμπεν Λι παρά Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θύμισε, αν προτιμάτε, τον αποψινό Εβάν Φουρνιέ.

Απέναντι στα σχεδόν πατριωτάκια του, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ήταν λιγότερο και από σκιά. Είχε και αυτός τον ευκαιρία του να ισοφαρίσει μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα, αλλά πήρε ένα σουτ που αντιστοιχούσε σε παίκτη με καυτά χέρια και όχι σε χιονάνθρωπο. Η μπάλα έγλειψε το πλάι της στεφάνης και είπε «μπονζούρ» στους Γάλλους.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με 4/22 τρίποντα, αλλά δεν δικαιούται να τα βάζει με την ατυχία ή με αόρατες δυνάμεις. Το ίδιο συνέβη και στους δύο προηγούμενους αγώνες του με τον ίδιο αντίπαλο. Η Μονακό έκανε το γήπεδο να μοιάζει μικρότερο στα μάτια των «ερυθρολεύκων» και απέκοψε με χαρακτηριστική άνεση τον Σάσα Βεζένκοφ από τους συμπαίκτες του, με άμυνες 2 εναντίον 2 που έδιναν ζωτικό χώρο στους συγκριτικά ακίνδυνους.

Ο Ολυμπιακός αναζήτησε με υπομονή και μεθοδικότητα την αχίλλειο πτέρνα της αντίπαλης άμυνας (δηλαδή τον Τάις), βρήκε και έναν πρωταγωνιστή εκτός πλαισίου στο πρόσωπο του Ντόρσεϊ, αλλά προδόθηκε από την άμυνα που (όπως φάνηκε και στο ματς με τη Μακάμπι) ήταν και παραμένει αδύναμος κρίκος. «Οι 92 πόντοι που δεχθήκαμε εντός έδρας είναι υπερβολικά πολλοί», παραπονέθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Το καταστροφικό δίλεπτο στο οποίο η Μονακό εκτόξευσε τη διαφορά στο +10 ήταν ο καθρέφτης του αγώνα. Το αχρείαστο ρίσκο του Γουόκαπ έδωσε ελεύθερο τρίποντο στον ανενόχλητο Τζέιμς από τη γωνία, ενώ το ανόητο φάουλ του Φουρνιέ αμέσως μετά πρόσφερε στον ίδιο Τζέιμς άλλους δύο πόντους (από τη γραμμή): 74-84.

Ο Αμερικανός, που παίζει το πιο ώριμο μπάσκετ της καριέρας του, υπέγραψε το φύλλο αγώνα με 23 πόντους και 10 ασίστ. Ο Άλφα Ντιάλο, δίπλα του, έμοιαζε με υπεράνθρωπο βγαλμένο από το έτος 2030. Ακόμα και ο φετινός Ολυμπιακός με τις ενισχυμένες δόσεις αθλητικότητας και δυναμισμού, έμοιαζε με πεζό που κυνηγάει μοτοσυκλέτα. Η Μονακό εξελίσσεται ολοταχώς σε κρυπτονίτη του. Το έλεγα και χθες στο Gazz Floor, όταν μου ζητήθηκε να περιλάβω στις ψαλμωδίες μου τον Ολυμπιακό.

Η απόφαση του Μπαρτζώκα να προβιβάσει εκ νέου τον ανέτοιμο Φουρνιέ στη βασική πεντάδα αποδείχθηκε καταστροφική, αφού έβγαλε από την εξίσωση τόσο τον Γάλλο, όσο και τον πολύτιμο Γουόρντ. Οι δύο πόιντ-γκαρντ έδωσαν όλες κι όλες 3 ασίστ, ενώ ο Βεζένκοφ χάθηκε στις σκιές.

Εάν ο Ολυμπιακός απείλησε με ανατροπή, το οφείλει σε ένα ανορθόγραφο σχήμα ανάγκης, με πόιντ-γκαρντ τον Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός παραμέρισε τους πάντες και πήρε όλες τις αποφάσεις, οι οποίες συνήθως έβγαιναν σε καλό αλλά ήταν μπάσκετ εκτάκτου ανάγκης. Ο Μπαρτζώκας το χαρακτήρισε εκ των υστέρων λάθος του!

H Moνακό ήταν νευρώδης και σαρκαστική σαν ταινία του Λάνθιμου, ενώ ο Ολυμπιακός ακκιζόταν με αργές κινήσεις σαν σκηνή με την Πενέλοπε Κρουθ. Για να μη τα πολυλογούμε, το αποψινό ματς έδωσε τροφή σε όσους -ουκ ολίγους- oραματίζονται τον Βασίλη Σπανούλη καθισμένο στον πάγκο όχι του φιλοξενούμενου, αλλά του γηπεδούχου στο ΣΕΦ.

Παράλληλα εξέθεσε τους παντογνώστες της Euroleague, oι οποίοι ανέβασαν ξεκούδουνα χθες τον Ολυμπιακό στο νούμερο 1 της ειδικής βαθμολογίας που νεοελληνιστί ονομάζεται Power Rankings. Την Παρασκευή, καταφτάνει στο Φάληρο ο πραγματικός πρωταγωνιστής αυτών των πρώτων εβδομάδων.

Πολύ περισσότερα για τους «αιωνίους», αλλά και για τον Άρη και για οτιδήποτε άλλο κινείται γύρω από τον πορτοκαλί πλανήτη, μπορείτε να δείτε και να ακούσετε στο τελευταίο Gazz Floor, με ένα κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι πάντοτε στις επάλξεις, χωρίς φόβο αλλά με πάθος, Για τους μερακλήδες, υπάρχει και το σημερινό Old School, αφιερωμένο κυρίως στον Εργκίν Αταμάν και στον Παναθηναϊκό, αλλά με γερές δόσεις Ολυμπιακού. Αυτό μπορείτε να το βρείτε εδώ.