EuroLeague, βαθμολογία: Η κατάταξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό
Η Μονακό έφυγε με το διπλό από το ΣΕΦ, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 87-92, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της regular season. Ήταν η τρίτη φετινή ήττα για τον Ολυμπιακό, που υποχώρησε στο 4-3, παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει την προσοχή της στην προσεχή αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15). Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν κι αυτοί στο 4-3.
Αποτελέσματα - 7η αγωνιστική
Τρίτη 28/10
- Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια 86-65
- Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν 79-65
- Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
- Παναθηναϊκός-Μακάμπι 99-85
- Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο 74-72
- Μπασκόνια-Dubai Basketball 92-85
- Παρί-Αναντολού Εφές 80-90
- Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε 94-79
Τετάρτη 29/10
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
- Ζάλγκιρις 5-2
- Ερυθρός Αστέρας 5-2
- Παναθηναϊκός 5-2
- Ολυμπιακός 4-3
- Παρί 4-3
- Μονακό 4-3
- Βαλένθια 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Φενέρμπαχτσε 3-4
- Dubai Basketball 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Παρτίζαν 3-4
- Μπάγερν Μονάχου 3-4
- Αρμάνι Μιλάνο 2-5
- Βιλερμπάν 2-5
- Μακάμπι 2-5
- Μπασκόνια 1-6
Επόμενη αγωνιστική (8η, 30-31/10)
Πέμπτη 30/10
- 20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν
- 21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball
- 21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 31/10
- 20:00 Μονακό-Παναθηναϊκός
- 21:15 Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.