Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της regular season.

Η Μονακό έφυγε με το διπλό από το ΣΕΦ, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 87-92, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της regular season. Ήταν η τρίτη φετινή ήττα για τον Ολυμπιακό, που υποχώρησε στο 4-3, παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει την προσοχή της στην προσεχή αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15). Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν κι αυτοί στο 4-3.

Αποτελέσματα - 7η αγωνιστική

Τρίτη 28/10

Τετάρτη 29/10

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1 Ζάλγκιρις 5-2 Ερυθρός Αστέρας 5-2 Παναθηναϊκός 5-2 Ολυμπιακός 4-3 Παρί 4-3 Μονακό 4-3 Βαλένθια 4-3 Μπαρτσελόνα 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 Φενέρμπαχτσε 3-4 Dubai Basketball 3-4 Αναντολού Εφές 3-4 Παρτίζαν 3-4 Μπάγερν Μονάχου 3-4 Αρμάνι Μιλάνο 2-5 Βιλερμπάν 2-5 Μακάμπι 2-5 Μπασκόνια 1-6

Επόμενη αγωνιστική (8η, 30-31/10)

Πέμπτη 30/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν

21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball

21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 31/10