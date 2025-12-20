Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθεώθηκε από το κοινό του ΣΕΦ με την αντίδραση του Σάσα Βεζένκοβ από τον πάγκο να κλέβει την παράσταση!

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε (107-84) πάνω στη Βιλερμπάν και άφησε πίσω του τις τρεις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague, ωστόσο το highlight της αναμέτρησης ήταν το μήνυμα στήριξης και η αποθέωση των φιλάθλων στον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την είσοδό του στο παρκέ.

Μπορεί τα τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, απέναντι σε Ερυθρό, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια να είχαν βάλει αρκετή πίεση και να είχαν απογοητεύσει μερικούς φίλους των Πειραιωτών. Ωστόσο, όσοι βρίσκονταν στο ΣΕΦ για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, χάρισαν ένα «θερμό» χειροκρότημα στον προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Αυτό που εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο σε αυτή την όμορφη κίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, είναι η αντίδραση του Σάσα Βεζένκοβ που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον πάγκο μαζί με τους συμπαίκτες του που πραγματοποιούσαν το καθιερωμένο ζέσταμά τους. Ο σταρ της ομάδας του Πειραιά άρχισε να χειροκροτά κατά το άκουσμα των συνθημάτων για τον προπονητή του με την έκφρασή του να τονίζει πως συμφωνεί με αυτή την... αποθέωση!

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως στο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, μερίδα του κόσμου είχε αποδοκιμάσει χλιαρά μετά την ήττα, με τον Μπαρτζώκα να σχολιάζει την αντίδραση αυτή ως λογική εξαιτίας των απαιτήσεων που υπάρχουν από έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός.