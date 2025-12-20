Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα έγιναν αφορμή για μία αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο Μαρούσι - Παναθηναϊκός το 2010 για το Top-16 της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε (107-84) πάνω στη Βιλερμπάν και άφησε πίσω του τις τρεις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να μας μεταφέρει σε μία... άλλη εποχή!

Συγκεκριμένα, αφού πέρασε το άγχος των τριών συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων, ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για τη στήρίξη που δέχθηκε από τον κόσμο μετά από τις αποδοκιμασίες που είχε δεχθεί η ομάδα από μερίδα φιλάθλων μετά και την ήττα από τη Βαλένθια. «Σε όλες τις ελληνικές ομάδες, κατά καιρούς, η γκρίνια αποτελεί χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας. Όταν, για παράδειγμα, ο κόουτς Ομπράντοβιτς κατακτούσε 4-5 EuroLeague με τον Παναθηναϊκό κι εγώ ήμουν στο Μαρούσι και τους κερδίζαμε, δεν φαντάζεστε τι γινόταν στο γήπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Με αυτή την αφορμή, το Gazzetta ανέτρεξε 15 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στις 4 Φλεβάρη του 2010, όταν και το Μαρούσι ως τυπικά γηπεδούχος στο ΟΑΚΑ είχε επικρατήσει με 80-78 του Παναθιηναϊκού στο πλαίσιο του Top-16 της EuroLeague.

Tότε στην άκρη του πάγκου του Αμαρουσίου καθόταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του είχε καταφέρει να κερδίσει μία θέση ανάμεσα στις 24 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Όντας στον ίδιο όμιλο με τον Παναθηναϊκό, την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν, δεν ευτύχησε να περάσει στα προημιτελικά, ωστόσο έφτασε πολύ κοντά πανηγυρίζοντας και μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι στους «πράσινους», την πρώτη στην ιστορία του στο Top-16.

Να σημειωθεί ότι η ήττα απέναντι στο Μαρούσι ήταν η δεύτερη για το τριφύλλι σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης μετά κι από εκείνη κόντρα στην Παρτίζαν, ενώ οι «πράσινοι» κατέληξαν να βιώνουν τον αποκλεισμό. Οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι τότε, είχαν αντιδράσει εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους με έντονες παρατηρήσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης, χωρίς όμως να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο πλάνο της ομαδας.

Μετά την -εκτός προγράμματος ήττα- οι ευθύνες βάραιναν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος και τις ανέλαβε ενώ οι αντιδράσεις ήταν έντονες και ο φόβος του αποκλεισμού από το Top-16 είχε επηρεάσει άπαντες εκείνη την περίοδο.

Βέβαια, στον αντίποδα, υπήρχε και μεγάλη μερίδα φιλάθλων -περίπου 1.000- που έσπευσαν να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους έχοντας συγκεντρωθεί έξω από το ΟΑΚΑ με σκοπό να σταθούν δίπλα σε παίκτες και προπονητή παρά το... στραπάτσο, το πρωί της επόμενης μέρας στην προπόνηση.

«Είστε η ομάδα που μας κάνει υπερήφανους τα τελευταία χρόνια. Τόσα χρόνια μας στηρίζετε εσείς. Τώρα σας στηρίζουμε εμείς…», ήταν τα λόγια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και το ξεκάθαρο μήνυμα που ήθελαν να στείλουν.

Τεχνικό επιτελείο και παίκτες είχαν συγκινηθεί βαθύτατα με αυτή την κίνηση, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα της εποχής. «Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Σας υποσχόμαστε ότι θα δουλέξουμε πολύ, και πως θα αφήσουμε τη ψυχή μας και τα αρ.....α μας στο παρκέ. Έχουμε περάσει πολλά. Σας χρειαζόμαστε δίπλας μας. Η ομάδα έχει ανάγκη από στήριξη. Πρέπει να είστε όλοι εδώ», τόνισε ο Σέρβος προπονητής επιτρέποντας στον αυθορμητισμό και στη συγκίνησή του να τον καταβάλουν.