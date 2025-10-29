Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στην τελευταία περίοδο και με πεντάδα... όνειρο (Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν) μπήκε με το... δεξί στην «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην έδρα του με 99-85 πριν το ταξίδι στο Μόντε Κάρλο.