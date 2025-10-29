Κάτας: «Δεν είναι εύκολο να νικήσεις σε τέτοια ατμόσφαιρα»

Ο Όντεντ Κάτας μιλώντας για το ματς στάθηκε στο πόσο δύσκολο ήταν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το ματς στο T-Center.

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό, είπε αρχικα:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Παλέψαμε το ματς, ήρθαμε μετά από ήττα, με τέτοια ατμόσφαιρα δε θα ήταν εύκολο. Για να είχαμε ευκαιρία να κερδίσουμε έπρεπε να κάνουμε ολοκληρωμένο ματς. Είχαμε καλά λεπτά, κυρίως στην επίθεση».

Και συνέχισε: «Ο Παναθηναϊκός μας τιμώρησε με το μέγεθός του, κέρδισε το ματς με τους πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Ποτέ δεν είναι εύκολο αλλά πρέπει να έχουμε συνέπεια σε αυτό. Ήταν ματς με γρήγορο ρυθμό, υψηλό σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάσαμε τον ρυθμό μας στην επίθεση. Ήταν δύσκολο πνευματικά. Πρέπει να μάθουμε και να βελτιωθούμε».