Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο δεξί πόδι σε μια φάση που πήγε να δώσει screen στον Σλούκα.

Άτυχος στάθηκε ο Ρισόν Χολμς στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι, ενώ είχε επιστρέψει από τραυματισμό. Ο ψηλός των πράσινων πήγε να δώσει screen στον Σλούκα που είχε τη μπάλα, όμως ο Ντιμπαρτολομέο έπεσε πάνω στο πόδι του και εκεί ο Αμερικανός σωριάστηκε στο έδαφος.

Πονούσε πολύ στο δεξί γόνατο και αποχώρησε εκνευρισμένος από το παρκέ, καθώς για άλλη μια φορά στέκεται άτυχος στο τελευταίο διάστημα. Έμεινε για λίγο στο έδαφος, όμως στη συνέχεια πήγε στον πάγκο, κουτσάινοντας και δείχνοντας τη δυσφορία του.

via GIPHY