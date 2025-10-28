Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Πώς χτύπησε ο Χολμς, η φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό του
Άτυχος στάθηκε ο Ρισόν Χολμς στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι, ενώ είχε επιστρέψει από τραυματισμό. Ο ψηλός των πράσινων πήγε να δώσει screen στον Σλούκα που είχε τη μπάλα, όμως ο Ντιμπαρτολομέο έπεσε πάνω στο πόδι του και εκεί ο Αμερικανός σωριάστηκε στο έδαφος.
Πονούσε πολύ στο δεξί γόνατο και αποχώρησε εκνευρισμένος από το παρκέ, καθώς για άλλη μια φορά στέκεται άτυχος στο τελευταίο διάστημα. Έμεινε για λίγο στο έδαφος, όμως στη συνέχεια πήγε στον πάγκο, κουτσάινοντας και δείχνοντας τη δυσφορία του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.