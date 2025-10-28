Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Ο Κλαρκ έπαθε... Ναν και σκόραρε πίσω από το κέντρο στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου!
Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague εν μέσω άλλης μίας «διαβολοβδομάδας» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Καθώς η πρώτη περίοδος έφτανε στο φινάλε και το σκορ ήταν 24-22, ο Τζίμι Κλαρκ δοκίμασε ένα μακρινό σουτ πίσω από το κέντρο του γηπέδου και βρήκε στόχο, σημειώνοντας ένα θεαματικό buzzer-beater για το 24-25.
Jimmy Clark III from WAY Down Town 🎯#MotorolaMagicMoment I @Moto I @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/lke5QWDyEW— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.