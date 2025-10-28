Το τρελό buzzer beater τρίποντο του Τζίμι Κλαρκ πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague εν μέσω άλλης μίας «διαβολοβδομάδας» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.