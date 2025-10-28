Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Ανακοίνωσε sold out
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague, στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας».
Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε ότι έγινε sold out, με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί. Υπενθυμίζουμε ότι επόμενο ματς είναι εκτός έδρας με αντίπαλο τη Μονακό.
Τζάμπολ στο αποψινό παιχνίδι της Αθήνας στις 21:15.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 28, 2025
You did it again, #PAOFans!
Let’s get it, TOGETHER! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/ZcupzTQIbw
