Εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, απόψε 28/10 στις 21:15.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague, στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας».

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε ότι έγινε sold out, με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί. Υπενθυμίζουμε ότι επόμενο ματς είναι εκτός έδρας με αντίπαλο τη Μονακό.

Τζάμπολ στο αποψινό παιχνίδι της Αθήνας στις 21:15.