Όπως όλα δείχνουν, ο Νικ Καλάθης μπορεί να θεωρείται πλέον παίκτης της Παρτίζαν, καθώς βρέθηκε λύση στο συμβόλαιό του με τη Μονακό. Ουσιαστικά οι Μονεγάσκοι θα καταβάλλουν ένα σημαντικό ποσό για να... παίζει στο Βελιγράδι!

Ο τραυματισμός του Κάρλικ Τζόουνς έχει αναγκάσει την Παρτίζαν Βελιγραδίου να βγει στην αγορά ώστε να βρει έναν παίκτη όπου θα καλύψει το κενό που δημιουργείται στους γκαρντ. Αυτός που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει, είναι ο Νικ Καλάθης.

Ο Καλάθης έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το μόνο ζήτημα που απέμενε να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεσμευθεί από το τρέχουν συμβόλαιο που έχει με τη Μονακό. Η λύση βρέθηκε, καθώς ρεπορτάζ από την Σερβία αναφέρουν ότι πρόκειται για κοινή λύση συνεργασίας με τη Μονακό, ενώ ο Καλάθης θα υπογράψει με την Παρτιζάν μέχρι το τέλος της σεζόν, λαμβάνοντας 600.000 ευρώ για το διάστημα που θα περάσει στο Βελιγράδι. Αυτό είναι το ποσό που καλείται να καλύψει η Παρτιζάν, ενώ οι Μονεγάσκοι θα καταβάλουν 900.000 ευρώ στον πρώην πόιντ γκαρντ τους.

Ουσιαστικά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα κληθεί να πληρώσει μεγαλύτερο ποσό από την Παρτίζαν για να τον δει να παίζει σε άλλη... ομάδα!

Την περασμένη σεζόν, ο Καλάθης έπαιξε σε 13 της Euroleague, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 3,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 17:31 λεπτά εντός παρκέ.