Αυτό είναι το συμβόλαιο που έχει ο Νικ Καλάθης με τη Μονακό και καθυστερεί τη μεταγραφή του στην Παρτίζαν, σύμφωνα με τους Σέρβους.

Ο τραυματισμός του Κάρλικ Τζόουνς έχει αναγκάσει την Παρτίζαν Βελιγραδίου να βγει στην αγορά ώστε να βρει έναν παίκτη όπου θα καλύψει το κενό που δημιουργείται στους γκαρντ. Αυτός που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει, είναι ο Νικ Καλάθης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η Mozzart, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά, ωστόσο ο έμπειρος γκαρντ πρέπει να να αποδεσμευθεί από το τρέχουν συμβόλαιο που έχει με τη Μονακό.

Ο Καλάθης μπορεί να μη βρίσκεται στα σχέδια του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, αξίας 1.400.000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου η Μονακό δεχθεί να τον αφήσει να φύγει, η ομάδα από το Μόντε Κάρλο θα πρέπει να καταβάλει περισσότερο από το μισό των εγγυημένων χρημάτων στον 36χρονο Έλληνα.

Την περασμένη σεζόν, ο Καλάθης έπαιξε σε 13 της Euroleague, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 3,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 17:31 λεπτά εντός παρκέ.