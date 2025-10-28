Ο Τζάρεντ Μπάτλερ θα παίξει με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς η σερβική ομάδα, μέσω επίσημης ενημέρωσης, τόνισε ότι ο αθλητής πέρασε κανονικά τα ιατρικά.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ θα είναι κανονικά στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Αμερικανός, που όπως ανέφεραν ΜΜΕ της Σερβίας, δεν πέρασε τα ιατρικά, εν τέλει, σύμφωνα με τον επίσημο Ερυθρό Αστέρα, πήρε κανονικά άδεια για αγωνιστεί με τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέρασε κανονικά τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε και πήρε την έγκριση να αγωνιστεί για την σερβική ομάδα, κάτι το οποίο θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα:

Η ΚΚ Ερυθρός Αστέρας Meridianbet ενημερώνει το κοινό ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Ντεβόντε Γκρέιαμ, μετά από μαγνητική τομογραφία και επιπλέον ιατρικές εξετάσεις, έλαβε την έγκριση να επιστρέψει στις προπονήσεις με την ομάδα. Θα είναι στη διάθεση του προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς μόλις αναρρώσει από το κρυολόγημα και τον υψηλό πυρετό που τον ταλαιπωρούν και εξαιτίας των οποίων δεν θα αγωνιστεί σήμερα κόντρα στην Άσβελ.

Ο Αμερικανός κόμπο γκαρντ Τζάρεντ Μπάτλερ ολοκλήρωσε με επιτυχία τριήμερες ιατρικές εξετάσεις στο Βελιγράδι και πήρε άδεια συμμετοχής. Θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή και θα δηλωθεί για τον αγώνα της Euroleague με τη Μακάμπι, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη.

Ο Τζόρνταν Νουόρα ακολουθεί με επιτυχία θεραπεία για τον τραυματισμό στη γάμπα, ενώ το ιατρικό επιτελείο της ΚΚ Ερυθρός Αστέρας Meridianbet κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να είναι έτοιμος για τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής της Euroleague με τη Μακάμπι στο Βελιγράδι. Η απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί την ημέρα του αγώνα.

Η ΚΚ Ερυθρός Αστέρας Meridianbet, έπειτα από πλήθος εικασιών, φημών και ανακριβειών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την κατάσταση υγείας ορισμένων παικτών της, καλεί για ακόμη μία φορά όλους να ενημερώνονται αποκλειστικά και μόνο από τους επίσημους λογαριασμούς και τις πλατφόρμες του συλλόγου.