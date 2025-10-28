Πρόβλημα με Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα: Κόπηκε στα ιατρικά σύμφωνα με τους Σέρβους

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα, δεν πέρασε τα ιατρικά στον Ερυθρό Αστέρα. Ο ίδιος είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα από το σέρβικο site Nova, ο Τζάρεντ Μπάτλερ που ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες από τον Ερυθρό Αστέρα, κόπηκε στα ιατρικά τεστ.

Από την πλευρά του ο σερβικός σύλλογος αναμένεται να ζητήσει δεύτερη γνώμη. Υπενθυμίζουμε ότι ο 25χρονος γκαρντ λίγο έλλειψε από το να σταματήσει την καριέρα του στα 18 όταν και είχε ανακαλύψει ότι πάσχει από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Το «όχι» των γιατρών είναι και ο λόγος όπου ο ίδιος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αποψινή (28/10) αναμέτρηση κόντρα στη Βιλερμπάν. Το όνομά του φυσικά τις προηγούμενες ημέρες είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό.