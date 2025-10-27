Η EuroLeague δημοσίευσε τα Power Rankings: Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός;

Η τρίτη «διαβολοβδομάδα» βρίσκεται προ των πυλών, και η EuroLeague δημοσίευσε τα δεύτερα Power Rankings της σεζόν, που δείχνουν πού βρίσκονται σήμερα οι 20 ομάδες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Οι 20 ομάδες της EuroLeague έχουν ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής στη διευρυμένη διοργάνωση της σεζόν 2025/26, βαδίζοντας προς την 7η αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι (28/10, 21:15), ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό (29/10, 21:15) και η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τα δεύτερα Power Rankings της χρονιάς.

Σύμφωνα με την απαραίτητη διευκρίνιση, η κατάταξη δεν προβλέπει πώς θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία, αλλά δείχνει πού βρίσκονται σήμερα οι 20 ομάδες με την έναρξη της 7ης αγωνιστικής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Στην πρώτη θέση των Power Rankings βρίσκεται ο Ολυμπιακός, για τον οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Ολυμπιακός παραμένει κοντά στην κορυφή της κατάταξης, παρά το γεγονός ότι μόνο έξι παίκτες του έχουν αγωνιστεί και στα έξι παιχνίδια μέχρι στιγμής. Όταν είναι απόλυτα υγιείς, οι "ερυθρόλευκοι" αποτελούν μια υπολογίσιμη δύναμη. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι μία ευχάριστη έκπληξη, με 17.2 πόντους ανά παιχνίδι, μετά από μόλις 3.3 πόντους μέσο όρο σε 20 εμφανίσεις την προηγούμενη σεζόν.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται στην τρίτη θέση των Power Rankings: «Τα καμπανάκια χτύπησαν με την εντός έδρας ήττα από τη Μπαρτσελόνα και την ήττα με 17 πόντους από τη Βίρτους. Ωστόσο, η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει πλήρες ρόστερ, και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι "πράσινοι" δεν θα βρουν σύντομα ρυθμό.

Αρκετά ευχάριστη έκπληξη αποτελεί ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν βασικός συντελεστής την πρώτη του σεζόν στον Παναθηναϊκό και τώρα, στη δεύτερη, έκανε τεράστιο βήμα προόδου, βελτιώνοντας τα νούμερά του στο σκοράρισμα, στα τρίποντα, στις ασίστ και στο PIR».

Τα Power Rankings της EuroLeague