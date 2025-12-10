Ο Τάισον Γουόρντ, θα στερήσει τις υπηρεσίες του από τον Ολυμπιακό, αφού υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα.

Τα προβλήματα δεν έχουν σταματημό για τον Ολυμπιακό, αφού ο Τάισον Γουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό συνεπάγεται, πως θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (02/01/2026), καθώς και τα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα για τον επόμενο ένα μήνα.

Όσον αφορά τα παιχνίδια της EuroLeague, δεν θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30), ενώ αναμένεται να χάσει και την επόμενη διαβολοβδομάδα και τις αναμετρήσεις με Βαλένθια (16/12, 21:15) και Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Επίσης θα χάσει και το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26/12, 21:15) και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (02/01/2026, 21:15), στο «Telekom Center Athens».

Βάση της ανακοίνωσης και του χρονοδιαγράμματος, που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Γουόρντ θα χάσει και την πρώτη «διπλή εβδομάδα» της νέας χρονιάς και τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με Φενέρμπαχτσε (06/01/2026), όπως και με την Μπάγερν (08/01/2026).

Ο 28χρονος, πέραν των αγώνων της EuroLeague θα χάσει και τις εξής αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα:

Αναλυτικά τα ματς της EuroLeague:

(12/12, 21:30), Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

(16/12, 21:15), Ολυμπιακός - Βαλένθια

(19/12, 21:15), Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

(26/12, 21:15), Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός

(02/01/2026), Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

(06/01/2026), Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

(08/01/2026), Μπάγερν - Ολυμπιακός



Αναλυτικά τα ματς της Stoiximan Basket League