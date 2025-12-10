Τάισον Γουόρντ: Τα ματς του Ολυμπιακού που θα χάσει
Τα προβλήματα δεν έχουν σταματημό για τον Ολυμπιακό, αφού ο Τάισον Γουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για τέσσερις εβδομάδες.
Αυτό συνεπάγεται, πως θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (02/01/2026), καθώς και τα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα για τον επόμενο ένα μήνα.
Όσον αφορά τα παιχνίδια της EuroLeague, δεν θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30), ενώ αναμένεται να χάσει και την επόμενη διαβολοβδομάδα και τις αναμετρήσεις με Βαλένθια (16/12, 21:15) και Βιλερμπάν (19/12, 21:15).
Δείτε ΕπίσηςΜακάμπι: Ενίσχυση στη frontline με Χάνκινς
Επίσης θα χάσει και το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26/12, 21:15) και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (02/01/2026, 21:15), στο «Telekom Center Athens».
Βάση της ανακοίνωσης και του χρονοδιαγράμματος, που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Γουόρντ θα χάσει και την πρώτη «διπλή εβδομάδα» της νέας χρονιάς και τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με Φενέρμπαχτσε (06/01/2026), όπως και με την Μπάγερν (08/01/2026).
Ο 28χρονος, πέραν των αγώνων της EuroLeague θα χάσει και τις εξής αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα:
Αναλυτικά τα ματς της EuroLeague:
- (12/12, 21:30), Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
- (16/12, 21:15), Ολυμπιακός - Βαλένθια
- (19/12, 21:15), Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
- (26/12, 21:15), Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός
- (02/01/2026), Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
- (06/01/2026), Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός
- (08/01/2026), Μπάγερν - Ολυμπιακός
Αναλυτικά τα ματς της Stoiximan Basket League
- (14/12, 16:00) Περιστέρι - Ολυμπιακός
- (21/12, 13:00) Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
- (04/01/2026,) Άρης - Ολυμπιακός
- (10/01/2026), Καρδίτσα- Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.