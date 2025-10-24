Μπάγερν-Ολυμπιακός: Κόκκινη πλημμύρα στο Μόναχο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Δημήτρης Οικονόμου
Το καλεντάρι της έκτης αγωνιστικής της regular season έστειλε τον Ολυμπιακό στο Μόναχο, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπάγερν.
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το διπλό στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στους Βαυαρούς, που ξεκίνησαν την κανονική περίοδο με ρεκόρ 2-3.
Στο μεταξύ, οι Πειραιώτες έχουν τη μαζική στήριξη των οπαδών τους στο SAP Garden. Περίπου 2.500 οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο γήπεδο για να στηρίξουν τους «ερυθρόλευκους» απέναντι στη Μπάγερν!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.