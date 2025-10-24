Κόκκινη πλημμύρα στο Μόναχο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού!

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μόναχο απέναντι στη Μπάγερν, για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, και οι φίλοι των Πειραιωτών έχουν δώσει δυναμικό «παρών» στo SAP Garden.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Δημήτρης Οικονόμου

Το καλεντάρι της έκτης αγωνιστικής της regular season έστειλε τον Ολυμπιακό στο Μόναχο, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το διπλό στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στους Βαυαρούς, που ξεκίνησαν την κανονική περίοδο με ρεκόρ 2-3.

Στο μεταξύ, οι Πειραιώτες έχουν τη μαζική στήριξη των οπαδών τους στο SAP Garden. Περίπου 2.500 οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο γήπεδο για να στηρίξουν τους «ερυθρόλευκους» απέναντι στη Μπάγερν!