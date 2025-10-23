Η Μπάγερν Μονάχου επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Σπένσερ Ντιντουίντι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού πρώην NBAer!

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς λίγες μέρες πριν από την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ, η περίπτωσή του ήρθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο ο 32χρονος γκαρντ-φόργουορντ θα περάσει τον Ατλαντικό για να παίξει στην Μπάγερν Μονάχου που ανακοίνωσε την απόκτησή του ως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο Ντινγουίντι μπήκε στη λίγκα ως νο.24 στο 2014 NBA Draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Σε 621 αγώνες στη regular season, έχει σημειώσει 13 πόντους, 5.1 ασίστ και 3 ασίστ μ.ό., έχοντας αγωνιστεί σε πέντε ομάδες (Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Λέικερς). Πλέον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ενισχύοντας την Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga και την EuroLeague!

«Είναι φανταστικό ότι τον φέραμε στο Μόναχο»

Ο προπονητής της Μπάγερν, Γκόρντον Χέρμπερτ, ανέφερε με αφορμή τη συμφωνία με τον Ντινγουίντι: «Ο Σπένσερ είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, μπορεί να σκοράρει, να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και έχει περάσει μερικά εξαιρετικά χρόνια στο ΝΒΑ. Με το μέγεθός του μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας, ενώ μπορεί να δώσει σημαντικές βοήθειες στην άμυνα. Φυσικά, πρόκειται για την πρώτη του εμπειρία στην EuroLeague και στο μπάσκετ της FIBA, αλλά είναι επίσης ένας πολύ έξυπνος παίκτης, με υψηλό μπασκετικό IQ και σπουδαία προσωπικότητα. Είναι φανταστικό το ότι φέρνουμε έναν τόσο μεγάλο παίκτη στο Μόναχο»!

