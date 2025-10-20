Η Μπάγερν πήρε μια εύκολη νίκη με 99-64 στη φάση των «16» του Γερμανικού Κυπέλλου απέναντι στη Μπράουνσβαϊγκ και την Παρασκευή περιμένει τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague (24/10, 21:45).

Η Μπάγερν νίκησε τη Μπράουνσβαϊγκ για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Γερμανίας (99-64) με εμφατικό σκορ και την Παρασκευή υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Μόναχο (24/10, 21:45), για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Η πρώτη περίοδος έληξε με την ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ να προηγείται με 10 πόντους (24-14), ενώ στο ημίχρονο η διαφορά ανέβηκε στους 19 (46-27). Στο πρώτο 20λεπτο ο Γιούστους Χόλατς είχε ήδη φτάσει τους 14 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής, με το απόλυτο στα σουτ, 4/4 δίποντα και 2/2 τρίποντα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάγερν πάτησε «γκάζι», ξεκινώντας με ένα επιμέρους 18-2 στα πρώτα 5 λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν το σκορ ξέφυγε και η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 35 πόντους. Η Μπράουνσβαϊγκ βρήκε αντίδραση στο τέλος του δεκαλέπτου, σκοράροντας συνεχόμενους πόντους και διαμορφώνοντας το σκορ στο 74-45.

Η τελευταία περίοδος δεν άλλαξε πολλά στην εικόνα του αγώνα, με την Μπάγερν να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα και το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 99-64. Ο Χόλατς ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους και 2 ασίστ, ενώ από την αντίπαλη ομάδα ξεχώρισε ο Ζίλκα με 18 πόντους και 1 ασίστ.

Περίοδοι:

1η: 24-14

2η: 22-13

3η: 28-18

4η: 25-19