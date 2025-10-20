Μπάγερν: Νίκησε εύκολα και περιμένει τον Ολυμπιακό
Η Μπάγερν νίκησε τη Μπράουνσβαϊγκ για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Γερμανίας (99-64) με εμφατικό σκορ και την Παρασκευή υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Μόναχο (24/10, 21:45), για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.
Η πρώτη περίοδος έληξε με την ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ να προηγείται με 10 πόντους (24-14), ενώ στο ημίχρονο η διαφορά ανέβηκε στους 19 (46-27). Στο πρώτο 20λεπτο ο Γιούστους Χόλατς είχε ήδη φτάσει τους 14 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής, με το απόλυτο στα σουτ, 4/4 δίποντα και 2/2 τρίποντα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάγερν πάτησε «γκάζι», ξεκινώντας με ένα επιμέρους 18-2 στα πρώτα 5 λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν το σκορ ξέφυγε και η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 35 πόντους. Η Μπράουνσβαϊγκ βρήκε αντίδραση στο τέλος του δεκαλέπτου, σκοράροντας συνεχόμενους πόντους και διαμορφώνοντας το σκορ στο 74-45.
Δείτε ΕπίσηςΒατούτιν: «Τα σχέδια του ΝΒΑ στην Ευρώπη μοιάζουν με απόπειρα να κλέψουν μια επιχείρηση»
Η τελευταία περίοδος δεν άλλαξε πολλά στην εικόνα του αγώνα, με την Μπάγερν να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα και το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 99-64. Ο Χόλατς ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους και 2 ασίστ, ενώ από την αντίπαλη ομάδα ξεχώρισε ο Ζίλκα με 18 πόντους και 1 ασίστ.
Περίοδοι:
1η: 24-14
2η: 22-13
3η: 28-18
4η: 25-19
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.